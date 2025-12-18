SEVENTEEN公式キャラ「MINITEEN」初のテーマカフェ、東京・愛知会場スタート 持ち帰り可能ボトル・オリジナルショッパーも
・東京／表参道：BOX cafe＆space 表参道店
2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）
東京都渋谷区神宮前5-13-2 パインアンダーフラット地下1階
・愛知／名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店
2025年12月18日（木）〜2026年2月8日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
・大阪／梅田：BOX cafe＆space HEP FIVE店
2025年12月25日（木）〜2026年2月15日（日）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
【写真】KPOPアイドルが直接デザイン参加した13つのキャラ
◆SEVENTEEN「MINITEEN CAFE」オープン
『MINITEEN CAFE』は、SEVENTEENメンバーが直接デザインに参加した全13キャラクターで構成されるオリジナルキャラクター「MINITEEN」の初のテーマカフェで、華やかでフォトジェニックなドリンク・フードメニューや、ここでしか手に入らないCAFEオリジナルアイテムや特典を用意している。
カフェのメニューの1番のおすすめは「Happy Box Plate」。たまごとバジルツナマヨのサンドイッチプレートで、上から見るとパーティーのクラッカーを鳴らした時のようなデザインになっており、眺めるだけでも楽しい気持ちになる。そして、ライチ風味のテイクアウトドリンクは、MINITEENがプリントされている3種類のデザインのオリジナルボトルから選ぶことができ、さらにボトルは持ち帰ることもできるので、自宅や外出先など様々な場面で使用することが可能だ。
物販のコーナーでは、今回のカフェ限定のアイテムを販売。おすすめアイテムは各MINITEENがデザインされた13種類の「巾着」。また、カフェで3,300円以上購入した人には、MINITEENがデザインされたオリジナルショッパーがプレゼントされる。※アイテムはWeverse Shopでも購入可能
◆SEVENTEEN、日本ツアー最終公演控える
現在SEVENTEENは、ワールドツアーの日本公演『SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN』の最終公演である福岡公演を12月20日・21日に控えている。（modelpress編集部）
◆「MINITEEN CAFE」開催概要
・東京／表参道：BOX cafe＆space 表参道店
2025年12月18日（木）〜2026年1月25日（日）
東京都渋谷区神宮前5-13-2 パインアンダーフラット地下1階
・愛知／名古屋：BOX cafe＆space グローバルゲート名古屋1号店
2025年12月18日（木）〜2026年2月8日（日）
愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60-12グローバルゲート1階
・大阪／梅田：BOX cafe＆space HEP FIVE店
2025年12月25日（木）〜2026年2月15日（日）
大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階
【Not Sponsored 記事】