男子ゴルフの石川遼（カシオ）が１８日、千葉・野田市内で取材に応じ、米下部・コーンフェリーツアーに参戦する来季への意気込みを語った。

前週の米ツアー最予選会は通算５アンダーの３４位で終え、５位以内に与えられる来季米ツアーの出場権は逃したが、６位〜上位４０人までの下部ツアー出場資格圏内に滑り込んだ。１６日に帰国した石川は「今年１年、優勝は日本のツアーではなかったけど、自分の中で次のステップを踏めたと思える１年になった」とかみしめた。

石川は２０１３年から米ツアーに参戦。未勝利のまま１７年に撤退したが、その後は日本ツアーで６勝し、通算２０勝を挙げた。今季はＡＮＡオープンで２位に入った一方で優勝はなかったが、最後に米ツアーへつながる切符をつかんだ。

来年は米下部ツアーに初参戦する。１月１１日開幕のバハマゴルフクラシック（バハマ）で開幕し、１０月までに２５試合を予定。中南米などを転戦し、移動や食事の面など過酷な環境に身を置くことになる。来月上旬に渡米予定の石川は「すごい楽しみ。未知の世界だし、知らないところに飛び込んでいく感覚は貴重だと思う。本当にワクワクしかない。自分のベストを出せるようにしたい」と言葉に力を込めた。

◆石川 遼（いしかわ・りょう）１９９１年９月１７日、埼玉・松伏町生まれ。３４歳。６歳でゴルフを始め、杉並学院高１年時の２００７年５月に初出場のマンシングウェアＫＳＢカップで１５歳８か月３日のツアー最年少優勝。０８年１月にプロ転向。０９年にツアー最年少の１８歳２か月１９日で賞金王に。日本通算２０勝。１７５センチ、７５キロ。家族は妻。