なんかパッとしない → 卒業！【40・50代】にハマる♡「サマ見えボブ」

ボブは長さを大きく変えなくても印象をアップデートしやすい、40・50代にも人気のデザイン。丸みやレイヤーの入れ方で雰囲気ががらっと変わり、自然な立体感や抜け感も得られます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人にぴったりなサマ見えボブをご紹介します。

短め × ぷつっとラインの上品なミニボブ

顎ライン上で切りそろえた短めボブ。後頭部には丸みをつけ、ベースラインはぷつっと整えた潔いシルエットが印象的です。短めでも幼くならず、シンプルなカットで立体感が際立つデザイン。耳にかけてもすっきりと見え、上品さの中に軽やかさも感じられます。

たっぷりレイヤーでふんわりとした前下がりボブ

前下がりのボブに、たっぷりとレイヤーを入れて毛束を重ねたスタイル。丸みも動きも出せて、軽やかさもボリュームUP見せも狙えるシルエットです。立体感があり、どこから見ても奥行きのある印象に。レイヤーの重なりが自然な動きを作り、こなれ感ある仕上がりです。

ライン感をいかした前下がりストレートボブ

後ろは短めに、顔まわりは長めに残した前下がりのストレートボブ。ライン感を残したまま毛先だけ内に入れることで、シャープになりすぎず、ほどよいまとまりをプラス。シンプルなストレートタッチでも立体的に見え、ミニマルな雰囲気が大人の落ち着きを引き立てます。

白髪ぼかし × ミルクティベージュの丸みショートボブ

丸みシルエットのショートボブに、ほどよくくすんだミルクティベージュのカラーを合わせたスタイル。ハイトーンでも品よく落ち着きがあり、白髪をいかした自然な明るさが特徴です。後頭部の丸みと柔らかな色味が相まって、軽さがありつつも大人らしい雰囲気に仕上がっています。

