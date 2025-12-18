ギフトにも最適！ 頼れる【最新ハンドケアアイテム】

本格的に乾燥が気になる季節。顔はもちろん、いつも視線に入る手もとのケアも気になるところ。今シーズンは機能性も重視した優秀なハンドケアアイテムが続々登場！ 厳選した6品をご紹介します。

トリプルケアを叶える【プラダ ビューティ】初のハンドクリーム

プラダ ハンド トリプルケア ハンドクリーム \8,030（編集部調べ）／プラダ ビューティ

ひとつで手肌、爪、キューティクルを整えるブランド初となるハンドクリーム。高保湿成分シアバター、肌のバリア機能をサポートするナイアシンアミドを配合したは使用感はもちろん、アイコニックなトライアングルフォルム、ほのかなイリスの香りにもときめきます。

プラダ ビューティ

0120-950-992

ふっくら透明感のある手もとに導く【エクシア】のハンドクリーム

エクシア エターナル エンヴィ ハンド［医薬部外品］110g \8,800／アルビオン

エクシアシリーズに登場したハンドクリームは、美白有効成分であるコウジ酸を配合。乾燥だけでなく、くすみや痩せ印象など大人が気になる肌状態をケアします。とろけるようなテクスチャーやフローラルウッディムスキーの香りも贅沢。

アルビオン

0120-114-225

しっかり包んでケアをサポート【キュレル】のハンドマスク

一晩中指先までまるごと守る お手入れ底上げ ハンドケアマスク（4枚入り）\660（編集部調べ）／キュレル（花王）

肌荒れやカサつきを繰り返しがちな乾燥性敏感肌の手もとを救うべく誕生した、ハンドケアマスク。ハンドクリームなどでケアをしたあとに、独自開発の2層構造シートのマスクを手にはめて就寝。いつものハンドケア効果の底上げします。装着中にスマホの操作も可能！

花王

0120-165-698

精油の香りとともに肌を整える【THREE】のハンド＆ネイルクリーム

（左から）クリアなシトラスウッディの香調。THREE エッセンシャルセンツ トリートメント ハンド＆ネイル クリーム 00、ハーバルフローラルの香調。同 01 各\3,740／ともにTHREE

手肌の保湿と爪の保護までカバーする2in1設計。精油100％の香りとともにするお手入れタイムは、思わず深呼吸をしたくなる心地よさ。植物性レチノールとも呼ばれるバクチオールを配合、なめらかな手肌へと整えます。

THREE

0120-898-003

【FAS】初ハンドクリームは、フェイス並のケアを意識

FAS ザ ドレープ ハンドクリーム YŪGIRI \4,400／FAS（シロク）

“手もとにもエイジングケアを“という考えを起点に、うるおいを与える国産繭シルクエキス、ハリのある肌へと導く黒豆ペプチドを配合。ヴェールのように手肌を包み込み、角層まで美容成分をアプローチ。日本古来の香り遊び「源氏香」から着想を得た、幻想的なひとときを思わせる香り。

シロク

0120-150-508

手もとの大人悩みに寄り添う【アトリックス】の高機能美容液ハンドクリーム

アトリックス ビューティーチャージプレミアム シワ改善 ハンドジェルクリーム［医薬部外品］\1,320（編集部調べ）／ニベア花王（花王相談窓口）

スマホやパソコンをするたびに気になる手もとのシワ・シミ。そんな大人の悩みの救世主！ シワ改善 & シミ予防の有効成分であるナイアシンアミドを配合。ハリのあるうるおいに満ちた手肌へと導きます。

花王相談窓口

0120-165-699

しっかりうるおいを与えながら、さらに欲張りなケアを叶えるアイテムが盛りたくさん！ 自分へはもちろん、お世話になった人へのギフトとしても、ぜひチェックしてみてください。

※価格はすべて税込みです。

Senior Writer：Hiroko Ishiwata