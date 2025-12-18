広島の育成・小船翼投手（１９）が１８日、静岡市内でしずおか報知の取材に応じた。静岡・知徳高を卒業し、２０２４年育成ドラフト１位指名を受けて広島入団。プロ１年目を終えた身長１９８センチ右腕は、１２日からオフを挟みつつ５日間、高校時代の同級生でくふうハヤテの松本陣とミニキャンプを行い、汗を流した。「まずは支配下を目指していきたい」と飛躍を誓った。

１７日にはテイラー・ハーン投手の残留が発表され、支配下の空き枠は減少。「枠が少なくなってきている。その中に入るには、早く結果を出さないといけない。開幕から１軍で投げさせてもらうのが理想ですが、まずは春にしっかり投げられるようにしたい」と、闘志をのぞかせた。

４月４日のウエスタン・リーグ、オリックス戦（由宇）で無失点デビューを飾った。９月２８日のくふうハヤテ戦でも登板し、２回を無失点に抑える投球を見せた。今季はリリーフで１１試合に登板し、防御率６・５５。「１年目からここまで投げられるとは思っていなかった。すごくいい経験になった」と振り返る。

高校時代の最速１５２キロも今季は複数回マークするなど、球威は着実に増している。実戦を重ね、勝負できる球種を増やしていけば「１年目より、いい結果は出せると思う」と前を向いた。支配下登録を目指してチャレンジを続ける。