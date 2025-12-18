スティーヴン・スピルバーグ監督による新作SF大作「ディスクロージャー・デイ」が、2026年6月12日に全米公開されることが決定した。前作「フェイブルマンズ」（2022）以来の新作で、ジョシュ・オコナー、エミリー・ブラント、コールマン・ドミンゴ、ワイアット・ラッセル、イヴ・ヒューソンらが出演する。



【写真】小鳥の姿が意味深にエミリーの顔にかかる…「ディスクロージャー・デイ」のポスタービジュアル

作品の概要には「もし存在するのが私たちだけではないと証明されたら、それは恐怖だろうか?この夏、真実は70億人に属する。『ディスクロージャー・デイ』が近づいている」と示され、地球外生命の存在をテーマにしている。「ディスクロージャー（disclosure）」は「開示」「暴露」などを意味する。



脚本はデヴィッド・コープが担当し、スピルバーグとの再タッグとなる。両者はこれまで「ジュラシック・パーク」「ロスト・ワールド／ジュラシック・パーク」「宇宙戦争」「インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国」などで協力してきた。スピルバーグは1977年の「未知との遭遇」でUFO映画の先駆者となり、「E.T.」「宇宙戦争」でも地球外生命体（エイリアン）をテーマにしていた。「ディスクロージャー・デイ」は「宇宙戦争」（2005年）以来、21年ぶりのエイリアン映画となる。



撮影はニュージャージー州周辺で行われ、詳細なストーリーは厳重に秘匿されてきた。公開された予告編では、エミリー演じる気象キャスターが放送中に謎の地球外勢力に取り憑かれる場面や、ジョシュが人類に真実を伝えようとする姿が描かれている。



ロサンゼルスやニューヨークには「すべてが明らかになる」と記された広告看板が登場し、話題を呼んだ。スピルバーグの新たなSF映画は、世界的な注目を集めることになりそうだ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）