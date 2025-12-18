最新の自動車が集まる「ジャパンモビリティショー」が18日から、福岡市で始まりました。今回も目立ったのは、電気自動車＝EVの展示です。世界的に見て普及が遅れている日本に、海外のメーカーも注目しています。

展示されていたのは、近未来を思わせる斬新なデザインの車です。



■八木菜月アナウンサー

「乗っていきたいと思います。何かパキパキいっていますね。」





まるでハリウッド映画のように形を変化させ、人型ロボットになりました。

福岡市のマリンメッセ福岡で始まった「ジャパンモビリティショー福岡」。会場には、国内や海外のメーカーなどから、過去最多となる248台の車が出展されています。



各メーカーが力を入れているのが電気自動車です。

こちらは、ホンダが手がけた最新の電気自動車です。2027年から販売が予定されています。



ダッシュボード全体が大きな1枚の画面になっている先進的なデザインです。外装や内装の一部には、環境に配慮したリサイクル素材が使われています。



■Honda 日本統括部 宣伝・広報課 荒巻匠磨さん

「ホンダとしても、きたるEV時代に向けて様々な車を量産していくつもりなので、先駆けとなるプロトタイプになります。」

一方、日産自動車は、他社に先駆けて2010年に電気自動車を発売していて、今回出展した新型車は8年ぶりのモデルチェンジとなります。1回の充電で走行できる距離は702キロで、従来の1.5倍に伸びました。



しかし、日本自動車販売協会連合会によりますと、国内の電気自動車の普及率はおよそ1.3パーセントと世界から遅れをとっています。

そんな日本で電気自動車販売の拡大を狙っているのは、中国の自動車大手「BYD」です。日本市場向けに新たに開発した電気自動車を今回、九州で初めて披露しました。



■BYD Auto Japan 商品企画部・田川博英さん

「軽自動車のバッテリーEVとして投入する計画にしている車です。」



BYDとしては初めてとなる「軽」の電気自動車です。日本で販売される乗用車のうち、3分の1を軽自動車が占めていることを踏まえて開発しました。



■田川さん

「非常に使い勝手もいいし、家族であっても日常、使いやすい車型になっているので、そういった意味でこの車型を選択して投入しています。まだまだ海外に比べると、2パーセント以下と非常にEVの普及率が低いと思っているので、これからどんどん伸びると思っているし、また、伸びるための手伝いを弊社でさせていただければと思っています。」



日本政府が掲げた目標は、2035年までに新車販売で電動車を100パーセントにすること。今後の市場の動きを読みながら、各メーカーがしのぎを削っています。