フルミネンセとの来季契約を解除したチアゴ・シウバ、ACミラン復帰の可能性

ブラジル1部フルミネンセに所属する元ブラジル代表DFチアゴ・シウバに、欧州へ戻る可能性があるようだ。

スペイン紙「ムンド・デポルティボ」が報じている。

現在41歳となったチアゴ・シウバは、2024年にフルミネンセに加入。クラブのキャプテンを務め、クラブ・ワールドカップ（W杯）に出場するなど健在ぶりを見せていた。しかし、12月16日に2026年まで残っていた契約を解除したことが発表され、フリーで欧州移籍を目指すと伝えられている。

ブラジル代表として国際Aマッチ通算113試合に出場している名DFについて、記事では「イタリアではDFリーダーが欠けているACミランに復帰するという噂が日に日に強まっている」と、イタリア・セリエAで優勝争いをしている古巣のACミランへの復帰の可能性を報じた。

ブラジル代表として、2010年大会から4度のW杯にも出場しているチアゴ・シウバ。北中米W杯の出場を目指すことも欧州の舞台へ戻る理由の一つと挙げられている。その去就だけでなく、カルロ・アンチェロッティ監督の率いるセレソンに招集されるかも注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）