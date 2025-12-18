海上航行試験を行う「通浚」。（１１月２４日、ドローンから、天津＝新華社配信）

【新華社天津12月18日】中国が独自に設計、建造した新世代の超大型ドラグサクション浚渫（しゅんせつ）船「通浚」がこのほど、黄海海域で全ての海上試験を無事に完了した。今回の海上試験の成功は、中国において積載量3万5千立方メートル以上のドラグサクション浚渫船の空白を埋める「国家の重要装置」の操業準備が整ったことを意味する。過去数年に中国で建造された浚渫船と比べると、今回は「スマート化」という大きな変化があった。

「通浚」の試験航行成功は、インフラ大国として中国が同分野で進めるスマート化アップグレードの縮図にほかならない。「通浚」は、浚渫を手がける中交天津航道局が設計、建造を主導した、中国初の独自設計・建造による3万5千立方メートル級の積載量を持つ超大型ドラグサクション浚渫船であり、最大積載量は3万8168立方メートルに達し、アジアで第1位、世界で第2位となる。

滄楡高速道路（河北省滄州市−陝西省楡林市）をまたぎ無事接合された斉家荘大橋の連続桁。（ドローンから、天津＝新華社配信）

スマート化の面では、「通浚」に搭載された「浚渫・操縦・測量一体」のスマート浚渫制御システムやスマート航行システムなどがいずれも運用試験に合格しており、船舶の精密な航行位置決定から効率的な浚渫作業まで、全工程にわたる操縦・制御のスマート化を実現した。

ここ数年、中国は「新たなインフラ整備」を提唱しており、それは第5世代移動通信システム（5G）基地局やデータセンターといったハード面の施設にとどまらず、デジタルツールによる従来型インフラモデルの改造にも表れている。

12月2日、中国鉄道建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十八局集団が建設を請け負う神瓦鉄道の斉家荘大橋で、滄楡高速道路（河北省滄州市−陝西省楡林市）をまたぐ連続桁が無事接合された。この橋は全線で初めて高速道路をまたぐ接合を完了した連続桁橋となった。ここでもスマート装備が重要な役割を果たした。

神瓦鉄道の本線は総延長75.17キロ、設計時速は120キロであり、陝西省神木市と山西省呂梁市興県瓦塘鎮を結ぶ国家1級単線電化鉄道となる。設計上の年間輸送能力は5千万トンに達する。同鉄道の中でも鍵となる重要な工事の一つが斉家荘大橋で、楡林市府谷県に位置するこの橋は、華北地域と中西部地域を結ぶエネルギーや物流輸送の大動脈である滄楡高速道路を跨ぐ必要があり、建設上の安全リスクも工事の難易度も高い。

中鉄十八局神瓦鉄道土建5工区プロジェクトの責任者を務める黄海鋒（こう・かいほう）氏は、連続桁の正確な接合を実現するため、プロジェクトチームはクラウドコンピューティングとビッグデータ分析、油圧同期制御システム、さらにスマート引張・注入システムの支援を活用し、全工程にわたるスマート管理・制御体系を構築したことで、精密かつ安全な施工を確保し、最終的に建設目標を無事達成できたと説明した。

旋回試験を行う「通浚」。（１１月２２日、ドローンから、天津＝新華社配信）

専門家は、「第15次5カ年規画（2026〜30年）」期間に向けて、中国の都市化プロセスの減速と従来型インフラ整備の成長鈍化を背景に、今後拡大するインフラ整備の余地は、「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）関連の情報インフラへと移行し、スマート技術の支援を受け、インフラ産業はより大きな役割を果たすことになると見ている。（記者/毛振華、黄江林）