プロフィギュアスケーターの安藤美姫（38）が、スタイル際立つ最新ショットを公開し、反響が寄せられている。

【映像】激変した姿＆話題のドレス姿（複数カット）

12月14日に更新したInstagramで、バラエティー番組『誰カブキ』に出演した際の、衝撃的な歌舞伎メイクを披露していた安藤。これには「全然誰か分かりませんでした」「これ安藤美姫さん？全然わからないや」など、驚きの声が寄せられ話題になっていた。

公開されたドレス姿に驚きの声

16日には、社会貢献活動に取り組むアスリートを表彰する『HEROs AWARD 2025』に出席したことを報告し、スタイル際立つドレス姿を公開。「スポーツを通じて社会貢献するにはフィギュアだけでなくアスリートのつながりが大事だという事を感じ、HEROsプロジェクトは素晴らしいと改めて感じる事ができました。アンバサダーとして来年はいろんな活動が実現できる事を願うと共にこれから日本中のアスリートと一緒にたくさんの活動ができる事を楽しみにしています」と投稿した。

この投稿に、「なんちゅうスタイル！」「かわいい 美人だね スタイルいい」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）