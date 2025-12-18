比内地鶏のオスは、肉が硬いなど、あまり食用には適さないと言われています。



そのオスの肉を活用することができないか、高校生がレシピを考え、18日、試食会が開かれました。



新たなレシピを考案したのは、大館市の大館桂桜高校で、調理や栄養などについて学んでいる3年生、約20人です。



比内地鶏のオスは肉が硬く、特有のにおいもあることから、あまり食用には適さないと言われています。





その肉を活用できないか、去年、大館市と大手食品メーカーのハウス食品が、大館桂桜高校の生徒にレシピの考案を依頼していました。それから約1年。生徒たちは、試作を重ねてきました。特に気になったというのが特有のにおいです。独特の臭みを消すために、にんにくや牛乳、それにスパイスを加えるなど工夫をこらしました。完成したのが「おんどりカレー唐揚げ」や「おんどりトマトカレー」、それに「カレー南蛮そば」など5品。18日は、レシピの考案を依頼した市の職員やハウス食品の社員に試食してもらいました。大館市農政課 渡辺孝義課長「臭みもなく、硬さもなくちょうど比内地鶏の味もきちんとしていて、なかなかおいしくいただけました。すばらしい料理でした」生徒「自分たちのつくった料理を食べていただいて評価していただいて（担当した）トマトカレーに1票が入ったこともあり、すごくうれしかったです」生徒「おんどりの存在とか、おいしさとかをほかの人にももっと知ってもらいたいです」大館桂桜高校の卒業生は調理師になるなど、食に関わる仕事に就く人も多いということです。工夫を重ねた経験を生徒たちは将来につなげていきます。