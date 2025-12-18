FIFPro公式ライセンスサッカーモバイルゲーム『Be A Pro: Football』は、12月18日に正式サービスを開始した。

【画像】独自エンジンによるグラフィック表現が分かるスクリーンショット

本作は世界54カ国のリーグおよび6万人以上の実名選手データを収録しており、今のスター選手からレジェンド選手までラインナップされている。プレイヤーは自由に選手をスカウトして名門クラブを作ることになる。ゲーム内の移籍市場では、「レンタル後の買い戻し」「分割払い」「変動条項」など、現実の複雑な移籍メカニズムを再現している。

選手は4Kフェイスキャプチャ技術により、C・ロナウドのオーバーヘッドやメッシのドリブル突破といった象徴的な動きを再現している。200種類以上の選手固有ゴールパフォーマンスを収録し、ゴールを盛り上げている。

サッカーeスポーツとして遊べるように、グローバル対戦が可能なほか、エンジンの最適化により遅延を減らしている。

『Be A Pro: Football』は、App StoreとPlay Storeで絶賛配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）