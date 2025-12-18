株式会社GENDA GiGO Entertainmentとアソビシステム株式会社による新たなエンターテイメント施設『KAWAII MONSTER LAND - HARAJUKU -』が、2026年2月13日に原宿 竹下通りの地下にグランドオープンする。

あわせて、本日12月18日より各種チケットの販売を開始するとともに、チケットラインナップや店内マップおよび同施設のシンボル『Choppyʼs Mel-Tea Cup Ride（チョッピーのメルティカップライド）』の情報が公開された。

増田セバスチャンがプロデュースする同施設は、かつて原宿に存在したエンターテイメントレストラン『KAWAII MONSTER CAFE』から始まったモンスターたちの壮大なストーリーの新章として誕生。“まだ誰も知らない原宿の地下に広がるワンダーランド”をテーマに、ここでしか味わえない体験を届ける。

原宿の地下で一部が発掘されたモンスターたちの遊び場は、色彩があふれるストリートやライド、フード＆ドリンクなど、多彩なエリアで構成。ゲストは、施設のシンボルとなる『Choppyʼs Mel-Tea Cup Ride』を中心に、モンスターたちの世界へとつながる『Magic Spiral Gate』、ゲームやデコなどモンスターたちの仲間入りの準備ができる屋台ストリート『Kawaii Monster Carnival』のほか、KAWAIIアイテムや原宿土産を買える『Harajuku Gift Bazaar』、フードやドリンクを楽しめる『Colorful Snack Street』など、地下に広がるワン ダーランドを自由に巡り歩くことができる。

キャラクター Choppy（チョッピー）をモチーフにしたティーカップ型ライド『Choppyʼs MelTea Cup Ride』は、カラフルに“とろける”スイーツカップに乗れる、増田セバスチャン演出の同施設を象徴するモニュメントだ。ゲストが利用する際はカップは回転しないが、『ライドパス』を利用の場合、入場直後に1カップ貸切で撮影＆ライド体験を楽しめる。

チケットは、遊び方にあわせて選べる2種類に加え、中央ライドを満喫できるオプションチケットを用意。すべてのチケットに入場とノベルティ（変身アシスト系アイテム＋ステッカーなど）がついた“KAWAII体験”仕様となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）