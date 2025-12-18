１２月に入ってもクマの出没が続いています。

【写真を見る】【動画】市街地で複数のクマが行動か...酒田市の中心部でクマ目撃相次ぐ 公園や小学校近くでも（山形）

きょうは山形県酒田市の中心部でクマの目撃が相次いでいて、市は複数のクマが市街地にいる可能性もあるとみて注意を呼びかけています。

きょう午前９時半ごろ、酒田市光ケ丘の光ケ丘公園野球場の近くでクマが目撃されました。市や警察が周辺を警戒しました。

酒田市では、けさ早くからクマの目撃が相次いでいて、午前５時ごろに船場町や南新町で目撃され、午前７時半過ぎには酒田市住吉町の松陵小学校の近くで、午後１時ごろには二番町でも目撃されています。

今のところ人的・物的被害は確認されていませんが、市は、複数のクマが市内にいる可能性があるとみて建物の出入口の鍵をかけるなど注意を呼びかけています。

■すでに去年12月の倍以上に...

県によりますと、今月のクマの目撃件数は５７件ですでに去年１２月の倍以上となっています。（今月１４日現在）

今年の県内の目撃情報は２７８７件と（今月１４日現在）統計開始以降最多となっていて、１１月までだったクマ出没警報を今月末まで延長して注意を呼びかけています。