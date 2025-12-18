「危険なニオイが…w」イケメン俳優＆美人アナの結婚式に極道が参列!? 「これすごすぎるて、、、」
俳優の岸田タツヤさんは12月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。結婚式で撮影した極道？ との記念写真を公開し、話題となっています。
【写真】岸田タツヤの結婚式に極道が参列!?
ファンからは「スゲ〜！」「これすごすぎるて、、、」「めっちゃ豪華」「迫力あるー」「華やかになりましたね」「おめでたい場なのに危険なニオイが…w」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「めっちゃ豪華」「迫力あるー」岸田さんは「日本統一 兄様方 遥々名古屋へ日本統一の衣装で感謝しかありません。ありがとうございました」とつづり、1枚の写真を投稿。フリーアナウンサー・高木由梨奈さんと結婚した岸田さんですが、結婚式に参列したオリジナルビデオシリーズ『日本統一』のキャストたちとの記念写真を載せています。累計80作を超える任侠シリーズのキャストだけあり、とても迫力がありますね。
「結婚式しました！」15日の投稿で「結婚式しました！ たくさんの方にご協力いただきエグい会になりました！感謝申し上げます」と報告していた岸田さん。ファンからは「おめでとうございます！」「末永くお幸せに」「本当に美男美女の夫婦」など、祝福の声が寄せられました。結婚式の写真も掲載しているので、気になった人はチェックしてみてくださいね。
