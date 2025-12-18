¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¡¢·ã²½¤¹¤ë»Ò¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü...¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿àµßÀ¤¼çá¤È¤Ï¡¡ÈèÊÀ¤·¤¿Êì¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ë1.4Ëü¿Í´¶Æ°
¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ã¥»¥¤Ì¡²è¤¬¡¢X¾å¤Ç¶¦´¶¤È´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼ÂÏ¿Ì¡²è°ìµ¤ÆÉ¤ß¡Û¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ
ºî¼Ô¡§·ÜÆîÈÚ¡Ê¡÷akagocawaii¡Ë¤µ¤ó
Ì¡²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î·ÜÆîÈÚ¡Ê¡÷akagocawaii¡Ë¤µ¤ó¡£¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤Ë²Ã¤¨¤ÆËÜ³Ê²½¤·¤¿2ºÐ»ù¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä´ü¤Ë¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤¿¤¢¤ë¶âÍËÆü¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£
Êª¸ì¤Ï¡¢ÊÝ°é±à¤Îµ¢¤êÆ»¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¹æµã¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤»¡¢¡Öº£¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ...¤ª¤Õ¤íÆþ¤ì¤Æ...¡×¤ÈÀäË¾Åª¤ÊÌë¤Î²È»ö¥¿¥¹¥¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤ªÊì¤µ¤ó¡£»þ·×¤Ï¤¹¤Ç¤Ë18»þÈ¾¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Î´ÇÈÄ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥µ¥¤¥¼¤À...¤·¤Ð¤é¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡×
°ì½Ö¤ÎÌÂ¤¤¤ÎËö¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤½¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥ä¥¤¥ä¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡¢¤«¤é¤Î
¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥À¡ª¡×¡Ö¥Ê¥ó¥Ç¥³¥³¥È¥á¥¿¥Î¥ª¡ª¡×¤È¥¤¥ä¥¤¥ä¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Î2ºÐ¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Êì¤¬¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Ý¥Æ¥È...¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÒì¤¯¤È......¡£
¡Ö¥¿¥Ù¥ë¥¥¡ª¡ª¡×¤È°ì½Ö¤Ë¤·¤Æµ¡·ù¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
º£¤Þ¤Ç¿¿¤Ã°Å¤À¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤âÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤Ë¡£Æó¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ìµ¤¤Ë¾å¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤ÎÀÊ¤ËÃå¤¯¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¡£2ºÐ¤Î¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤â¸«»ö¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤¹¡£¤½¤Î´é¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢µ±¤¯¾Ð´é¡£¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥ä¥¤¥ä¤¬±³¤Î¤è¤¦¡ª
¤ª¤¤¤·¤¤¡¢³Ú¤Á¤ó¡¢¤½¤·¤Æ°Â¤¤¡ª
¤½¤Î¸å¤â¡¢¥Ý¥Æ¥È¡¢¾®¥¨¥Ó¤Î¥µ¥é¥À¡¢¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¤È¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¯¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¿Æ»Ò¤Î´é¤Ï¤æ¤ë¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£
¡Ö¤¼¡¢Á´Éô¤¦¤Þ¡Á¤¤...¥·¥§¥Õ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì......¡×
»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÌ£¤Ë¡¢Êì¤ÎÈèÊÀ¤·¤¿¿´¤ÈÂÎ¤¬Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡£¿©¤Ù¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤é¡¢¤¢¤È¤Ï¤ª»ÙÊ§¤¤¤·¤Æµ¢¤ë¤À¤±¡£¤ªÊÒÉÕ¤±¤â¡¢Àö¤¤Êª¤â¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¡£¤Ê¤ó¤Æ¡¢³Ú¤Á¤ó¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ·×¤Ï¶Ã¤¤Î1400±ß¡£ÂçËþÂ¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÅ¹¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡£
Í½Äê¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤±¤ì¤É
¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Í¡Á¡×
¡Ö¥ª¥¤¥Á¥«¥Ã¥¿¥Í¥§¡×
¤Þ¤ë¤Ç¿´¤Î¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Ëþ·î¤ÎÌë¤Îµ¢¤êÆ»¨¡¨¡¡£
¡ÖÍ½Ìó¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤´¤Ï¤ó¿æ¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×
¡Öº£½µ¤Î¸¥Î©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤âÊø¤ì¤ë¤·¡×
¡Öº£ÆüÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿ºòÆü¤Î»Ä¤ê¤ÎÉû¶È¡¢ÌÀÆü¤Þ¤Ç»ý¤Ä¤«ÈùÌ¯¤Ê¤È¤³¤ä¤±¤É¡×
ÂçÊÑ¤ÊÆü¾ï¤Ë¡¢µÞ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡£·×²è¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¹½¤ï¤Ê¤¤¡£³°¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÌë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Ì¡²è¤ÎÇØ·Ê¤Ï¥Ý¥«¥Ý¥«¤Î²«¿§¤Î¤Þ¤Þ¡£
¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ²á¤´¤»¤¿¤«¤é ¤É¡Á¡Á¡Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤ä¡×
¤¿¤Ã¤¿°ì¿©Ê¬¤ò¡¢¥µ¥¤¥¼¤Ç²á¤´¤·¤¿¤À¤±¡£¤Ç¤â¤½¤Î»þ´Ö¤¬¡¢°é»ù¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëÊì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤"µß¤¤"¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÌ¡²è¤ËX¾å¤Ç¤Ï1Ëü4000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Ï¹Ô¤¯¤ÈÉ¬¤º¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í...!!¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãµã¤±¤Þ¤¹¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«µã¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î»ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¤òÌÛ¡¹¤È¿©¤Ù¤ë»Ò¤ò¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¶¡¤È³°¿©¤Ç¤¤¿¶Ã¤¡¢¼«Ê¬¤¬ºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Á³Í¥¤·¤¯¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥¬¥¹¥È¤ä¥Ð¡¼¥ß¥ä¥ó¤Î¤ª»ÒÍÍ¥«¥ì¡¼¤â¡£¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ï¿À¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡ÖÊ¿ÆüºÇ½ªÆü¤Î¥é¥¤¥Õ¥¼¥í´¶¤á¤Ã¤Á¤ã¤ï¤«¤ë¡ª¡ª¡ª¤¦¤Á¤Ï¤Ï¤Ê¤Þ¤ë¤¦¤É¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¡¢¾®¤µ¤¤Ì±¤¬¤¤¤ë¤È¤Û¤ó¤È¤Ë¤Û¤ó¤È¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤...½Ð¤ë»þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Ã¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤á¤Á¤ãÊ¬¤«¤ë...¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤«¤Ä¤Æ»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÅ¹¡×¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
·ÜÆîÈÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÎ¸³¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤µ¤ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ä¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¡¢Æü¡¹¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°û¿©¶È³¦¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¯¤ÆÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¤¤Ä¤â¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Ì£¤¬¡¢º£Æü¤âÃ¯¤«¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë