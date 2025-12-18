『おでかけ子ザメ』シーズン2制作決定 ティザービジュアル＆PV公開
SNSを中心に話題となり、2025年8月に劇場版が公開されたアニメ『おでかけ子ザメ』の続編となる配信アニメ『おでかけ子ザメ』シーズン2の制作決定が発表された。あわせて、ティザービジュアル、ティザーPVが公開された。
【動画】公開された『おでかけ子ザメ』シーズン2制作決定PV
ティザーPVでは、子ザメちゃんがおともだちであるあんこうちゃんとうさめちゃんとバス停で待ち合わせる様子が描かれた。
『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』に引き続き、あんこうちゃん・うさめちゃんが配信アニメでも初登場する。また、スタッフ・キャストも劇場版に続き監督には熊野千尋氏、脚本に長嶋宏明氏、キャラクターデザインに竹内あゆみ氏、アニメーション制作はENGI氏が担当する。
さらに、シーズン2制作を記念して、原作のペンギンボックス氏の描き下ろしお祝いイラストが到着した。
アニメ公式Xでは、描き下ろしイラストの直筆色紙が当たるキャンペーンも実施されている。
【動画】公開された『おでかけ子ザメ』シーズン2制作決定PV
ティザーPVでは、子ザメちゃんがおともだちであるあんこうちゃんとうさめちゃんとバス停で待ち合わせる様子が描かれた。
『映画 おでかけ子ザメ とかいのおともだち』に引き続き、あんこうちゃん・うさめちゃんが配信アニメでも初登場する。また、スタッフ・キャストも劇場版に続き監督には熊野千尋氏、脚本に長嶋宏明氏、キャラクターデザインに竹内あゆみ氏、アニメーション制作はENGI氏が担当する。
さらに、シーズン2制作を記念して、原作のペンギンボックス氏の描き下ろしお祝いイラストが到着した。
アニメ公式Xでは、描き下ろしイラストの直筆色紙が当たるキャンペーンも実施されている。