トンネルの入り口で

12月18日午前、九州自動車道上り線で車8台が絡む事故があり、5人が病院に運ばれました。

【写真を見る】トンネルを塞ぐトラック 手前に渋滞の列が続く

この事故で、18日午後5時20分現在、人吉ICから八代JCTの間が通行止めとなっています。

記者「私の頭上を走る高速道路では、大型トラックがトンネルの入り口をふさぐ形で停止しています。下を走る迂回道も交通量が増え、渋滞している様子がうかがえます」

渋滞で動かない車。その先には大型トラックがトンネルの入口を塞ぐように停車しています。

5人けが 通行止め続く

12月18日午前11時ごろ、八代市坂本町の九州自動車道上り線、原女木トンネル付近で、「追突事故です」と110番通報がありました。

警察と消防によりますと、事故は、トラック7台と乗用車1台の合わせて8台が絡んでいて、30代から70代の男女5人が病院へ運ばれました。

全員に意識はあり、命に別状はないということです。

この事故で、大型トラックがトンネルの入り口を塞いでいるため、九州自動車道の人吉ICから八代JCTの間で上下線共に通行止めが続いています。

8台がどのようにして衝突したのか、警察は、事故の詳しい原因を調べています。