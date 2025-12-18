タレント新山千春（44）が17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。結婚のきっかけを語った。

番組のテーマは「結婚したい女が令和の最新婚活を学ぶ夜」。昨年11月にマッチングアプリで知り合った、外資系企業に勤務する29歳の一般男性と再婚している新山は「マッチングアプリで知り合ったんですけど、無料でしかも海外のアプリだったから。日本人の登録者は当時ほとんどいなかったんですよ」と振り返った。

新山は「相手の先入観もない状態で、全部AIが自分の趣味とか好きなものを照らし合わせて候補をあげてくれるんですよ。“この人どうですか”って」と紹介し、交際経験ゼロを公言している元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美（30）に「後で教えますね」と語った。

新山は合コンの体験も告白。「合コンとかだと『初めまして』から入って0から始まるじゃないですか。3時間一緒にいたけど聞けたのは『サウナが好き』ってだけとか」と語ると、くりぃむしちゅー上田晋也から「あまりに引き出し方下手じゃないか？」とツッコまれながらも、新山は「アプリは本当に早いです」と力説した。