お笑いカルテット「ぼる塾」のあんり（31）が17日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。相方にキレた過去について語った。

この日はキレ芸芸人が集いトークを展開。仕事でキレた経験を問われたあんりは「私も相方・はるちゃんに」ときりやはるかにキレたことがあると打ち明けた。

「ぼる塾」が郷土料理のアンバサダーを務めるイベントがあったと言い、郷土料理をプロが審査する合間にコメントを求められるという内容だった。

「結構難しい空気感で。はるちゃんも一生懸命ボケてくれて、あたしも頑張ってツッコむんですけれど、なかなかウケなくて、あヤバい、ヤバいってなって」と苦戦。

そのため休憩時間に同じ思いで「頑張ろう、この次は」と伝えようとしたところ、きりやから「あんりさん、もっとくりぃむしちゅーの上田さんみたいにツッコんでくれない？」と言われたとした。

「はぁ？」と思い、「じゃあお前も有田さんみたいにボケろよ！」と言ったつもりだったというが、後で聞くと「アーッ！」と言葉にならない絶叫をしていたと苦笑した。

「かまいたち」濱家隆一は「相方のそれは腹立つなあ」と同情し、あんりは「もう本当に、今だからあれをずっと覚えているから、隣でスベった時って相方だから助けなきゃいけないんですけれど、いつでもあれがよぎるんですよ」と明言。

「だから本当に本気ではかけないですけれど、気持ち的にはスベってるところにつばかけてる」とぶっちゃけて笑わせた。

濱家が「見捨てそうになる時あるよなあ」とうなずくと、あんりは「たぶんはるちゃんも一生懸命でうまくいかないから八つ当たりみたいな感じだったと思うんですけれど」と言いつつも、「あれは怒りましたね」と言い切った。