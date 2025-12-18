歌手で俳優の福山雅治（56）が18日、都内で「ラストマン」レッドカーペットセレモニーに登場した。

福山が全盲のFBI捜査官・皆実広見役で主演する「映画ラストマン−FIRST LOVE−」（平野俊一監督）が24日公開、完全新作スペシャルドラマ「ラストマン−全盲の捜査官−FAKE／TRUTH」が28日午後9時からTBS系で放送される。同局系日曜劇場で23年4月期に放送された連続ドラマ版に引き続き、大泉洋（52）演じる孤高の刑事・護道心太朗とバディを組んで難事件に立ち向かう。

男性出演者陣はタキシード姿で登場。大泉と並んだ福山は「こう言うとあれですけど我々、頑張りました。50代ですけど、こんなにやるんだなと。肉体的に。そういった新しいチャレンジや頑張れる環境があるのが、俳優という仕事のいいところなんだなとあらためて感じました」と話した。

映画について「泣けるラストマンとなっております。アクションも楽しんでいただきながらも、感動のフィナーレを迎えます。稲葉（浩志）さんも音楽で参加していただいてます」。スペシャルドラマには「痛快エンターテインメントになっております」と話した。

大泉の他、King＆Prince永瀬廉（26）、今田美桜（28）、木村多江（54）、吉田羊ら続投するレギュラーキャストも出席。映画にゲスト出演する月島琉衣（17）、寛一郎（29）、スペシャルドラマにゲスト出演する松本若菜（41）、吉田鋼太郎（66）、Snow Man向井康二（31）と、平野監督も出席した。