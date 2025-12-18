夫に「ふるさと納税の寄付額を言わないで」と注意されました。寄付額で夫の年収が推測できるって本当ですか？

ふるさと納税の「控除上限額」は年収によって決まる

ふるさと納税には「自己負担額2,000円で寄付できる上限額」があります。この控除の上限額は、寄付者の年収や家族構成、社会保険料の額などをもとに算出されるものです。

つまり、実質2,000円でふるさと納税の恩恵を最大限に受けたい場合は、この上限額を意識して寄付をすることになります。

寄付サイトでは、年収や家族構成を入力するだけで「あなたの上限額は〇〇円」という目安が表示されるシミュレーターが用意されています。そのため、寄付額が控除の上限額に近いと、ある程度の年収の範囲が推測できる可能性があるのです。



実際に寄付額から年収は推測できるか？

ふるさと納税の上限額は、家族構成や所得控除の内容によっても変わるため一概には言えませんが、たとえば独身・共働きのケースであれば、次のような目安があります。



年収300万円：上限額は約25,000円

年収500万円：上限額は約57,000円

年収700万円：上限額は約104,000円

（※いずれも目安であり、実際の控除額は詳細な所得状況により異なります）

このように、寄付額が高額であればあるほど、「ある程度の年収がある」と見られる可能性は高くなります。もちろん、正確な年収まではわかりませんが、「少なくともこれくらいは稼いでいそう」と推測される材料になる可能性はあります。



夫が「寄付額を言わないで」と言った理由は？

ご家庭によっては、「ふるさと納税の寄付額を他人に言わないでほしい」とパートナーに注意されることがあるかもしれません。これにはいくつか理由が考えられます。

ひとつは、寄付額から年収を推測されたくないという気持ちです。会社の同僚、ママ友、親戚などとの会話の中で寄付額を軽く話題にすると、「その金額寄付できるって、けっこう収入あるんだね」と思われてしまう可能性があります。

また、ふるさと納税の利用状況が「お金の使い方」として判断されることを避けたいという考え方もあります。とくに家計をひとりで担っている側からすると、プライベートな情報が推測されることには慎重になるものです。



寄付額を伝える際に気をつけたいこと

とはいえ、寄付額を話題にすること自体が悪いわけではありません。ただ、その際に気をつけたいのは、詳細な金額を言いすぎないことです。たとえば、「1万円くらいの寄付をいくつかの自治体にした」といった曖昧な表現であれば、年収までは読み取られにくくなります。

また、高額なお礼品をもらっていたりすると、周囲の人が寄付額を逆算できてしまうケースもあるため、内容の共有にも一定の距離を保つことが大切です。



まとめ

ふるさと納税の寄付額は、控除上限額をもとに決められることが多いため、寄付額から大まかな年収が推測される可能性は確かにあります。

もちろん、正確な年収まではわかりませんが、寄付額が高いほど「高年収では？」と思われるリスクは高まります。そのため、寄付額を公の場で話すときは、金額や回数に配慮するのが安心です。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー