¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛºäËÜ²Ö¿¥¤Ïà³«¤Ä¾¤ê¤Î¶ÃÏá¤ÇÁ´ÆüËÜ£µÏ¢ÇÆ¤Ø¡Ö¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ïà³«¤Ä¾¤ê¤Î¶ÃÏá¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ£µ°ÌÈ¯¿Ê¤À¤Ã¤¿¡££²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£¹Æü³«Ëë¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¤¼ºÇÔ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££Ó£Ð¤Ç¤â¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎÎý½¬¤òº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤ÎÎý½¬¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Î¡¼¥ß¥¹¡×¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¡£¡Ö¥Î¡¼¥ß¥¹¤Î±éµ»¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ê¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¡£¥Î¡¼¥ß¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È´°àú¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯ºäËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ï£µ¡ó¡¢ÉÔ°Â¤¬£´£µ¡ó¡¢¶ÛÄ¥¤¬£µ£°¡ó¤¯¤é¤¤¡£¤É¤ó¤Ê½ÐÍè¤Ë¤Ê¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê±éµ»¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¹ñÆâ¤Ç¤Î»î¹ç¤ÏÂ¿Ê¬¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢°ìÊ¬¡¢°ìÉÃ¤¿¤ê¤È¤âÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡££µÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¸ÞÎØ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ß¤»¤ë¡£