【松屋】ごはんが進む「煮込みビーフシチューハンバーグ」誕生! 100円OFFクーポンも配布
松屋フーズは12月23日10時より、「煮込みビーフシチューハンバーグ」(定食1,280円/単品1,180円)を一部店舗を除く全国の松屋にて提供開始する。
「煮込みビーフシチューハンバーグ」(定食1,280円/単品1,180円)
同商品は、ごろっと大きな牛肉を柔らかくなるまでじっくり煮込み、赤ワイン仕立ての濃厚ソースで合わせた一品。
今回はビーフシチューの中に大胆にもハンバーグが加わり、濃厚で深みのあるソースがハンバーグやご飯とよく合う。また、鉄皿の上に添えられたまろやかな味わいのポテトサラダが、濃厚なシチューの風味を引き立てる。
煮込みビーフシチューハンバーグ定食/煮込みビーフシチューハンバーグ
なお、同商品は持ち帰り可能で、持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要になる。株主優待券の使用は可能。
また、松屋フーズ公式アプリにて12月23日10時〜1月6日10時の期間で100円OFFクーポンを配布する。
