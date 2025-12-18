“怪物新人”と話題のAHOF、公式ペンライト販売決定！グループのアイデンティティを反映したデザインに

ボーイズグループAHOF（アホプ）が、初の公式ペンライトを発売する。

所属事務所F&Fエンターテインメントによると、AHOFは12月18日正午よりWITHMUUを通じて公式ペンライトのオンライン販売を開始する。

公開されたペンライトは、シンプルなホワイトカラーのドーム型デザインが特徴だ。中央にはAHOFを象徴する数字「9」をかたどったシンボルロゴが配置され、グループのアイデンティティが随所に落とし込まれている。

AHOFの音楽やステージをより一層楽しめる機能も充実している。ボタンの操作回数によって調整可能な通常モードに加え、公演演出に合わせて変化する中央制御モードを搭載。単なる応援グッズにとどまらず、ファンとアーティストの絆をより深める存在となりそうだ。

公式ペンライトは、1月3日・4日にソウル・奨忠体育館で開催されるファンコンサート「2026 AHOF 1st FAN-CON [AHOFOHA : All time Heartfelt Only FOHA]」で初披露される予定。ファンの歓声とともに、華やかな光が会場を彩ることが期待されている。

AHOFは、デビューアルバム『WHO WE ARE』で歴代ボーイズグループのデビューアルバム初動売上5位、音楽番組3冠という快挙を達成した。続く2ndミニアルバム『The Passage』では前作を上回る成長を見せ、キャリアハイを更新した。こうした成果を背景に、AHOFは各種授賞式でトロフィーを獲得し、デビュー初年度を有意義に締めくくっている。

最近では、彼らの影響力を示すグローバル指標も多数確認されている。AHOFは米「Stardust Magazine」が選ぶ「2026年注目すべきK-POPグループ10（10 Rookie K-Pop Groups to Watch in 2026）」に選出されたほか、Googleが発表した「Year in Search 2025」の「グローバル急上昇検索語：K-POPデビュー（Global Breakout Searches：K-Pop Debuts）」部門にも名を連ねた。

なお、AHOFは12月19日に放送されるKBS2「2025 KBS歌謡祭 GLOBAL FESTIVAL」を皮切りに、25日に「2025 SBS歌謡大典」、31日にはフィリピンの大手放送局GMAの年越しイベント「Kapuso Countdown to 2026」へ出演し、年末の音楽シーンを盛り上げる。

（記事提供＝OSEN）