東京ディズニーシー、25周年プログラム詳細公開 水上グリにS.S.コロンビア号“貸切ガラ”など＜スパークリング・ジュビリー＞
【モデルプレス＝2025/12/18】2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーでは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を、2026年4月15日（水）から2027年3月31日（水）まで開催。水上グリーティングや夜間のプロジェクションマッピング、特別な貸切営業を含む、プログラム詳細が公開された。
メディテレーニアンハーバーでは、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、ジュビリーブルーを基調とした衣装をまとい登場する「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を実施。
25周年の装飾で彩られた船がハーバー中央に停止すると、ピアッツァ・トポリーノ、ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ前、リドアイルといった陸上にもキャラクターが加わり、ミッキーマウスの呼びかけによってゲストと一緒に25へカウントアップ。キャストも登場し、25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee（カム・ジョイン・ザ・ジュビリー）」にのせて全員が一体となって盛大に祝う。
アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークでは、イベント開催に先駆け1月14日（水）より、新たなステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」がスタート。ウォーターフロントパークでステージを使ったエンターテイメントショーは約12年ぶり。
世界のバラエティに富んだスタイルのダンスや音楽を披露するこのショーには、ミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちとダンサーが、世界の魅力あふれるパフォーマンスを次々と披露する。ディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』のミラベルが東京ディズニーシー初登場するほか、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェルや『ベイマックス』のヒロも登場し、ダンスや音楽を通じて盛り上がれる。
さらにアニバーサリーイベント開催中には、きらめきにあふれた世界を祝福するように25周年の衣装に着替えたディズニーの仲間たちが登場し、空にパイロが打ちあがり、華やかにクライマックスを迎える。
アニバーサリー中はパーク一帯が、ジュビリーブルーのデコレーションで彩られる。
入園後、最初に目にする東京ディズニーシーのシンボル「ディズニーシー・アクアスフィア」の前には、25周年のロゴとミッキーマウス、ミニーマウスのデコレーションが設置。ミラコスタ通りにも華やかな装飾が施され、各テーマポートにもジュビリーブルーの彩りが添えられる。
夜間にはメディテレーニアンハーバーで、ホテルミラコスタの壁面に映像を映し出す環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」を実施。「Come Join the Jubilee」の楽曲にのせてきらめきにあふれた世界が繰り広げられる。
アラビアンコーストも、テーマソングを含む25周年ならではの音楽とともに中央広場がジュビリーブルーにライトアップされ、幻想的な夜を演出。
またメディテレーニアンハーバーにある橋、ポンテ・ヴェッキオの上にジュビリーブルーに包まれた空間「ジュビリーブルーメモリーズ」が登場。
橋の上の店舗「リメンブランツェ」で専用ボトルを購入したゲストのみが入場できる特別エリアで、“ジュビリーブルーストーン”を手に入れたり、フォトジェニックな撮影を楽しんだりできる体験型コンテンツだ。
アメリカンウォーターフロントの豪華客船「S.S.コロンビア号」では、4月15日（水）から6月30日（火）の期間限定で「S.S.コロンビア号 ジュビリーガラ」を開催。
完全予約制の有償プログラムで、特別なデコレーションで彩られた船内にて、参加するゲストのみの貸し切り営業を行い、スペシャルメニューやドリンクのフリー・リフィル、記念撮影を優雅に楽しめる。
メディテレーニアンハーバーのレストラン「カフェ・ポルトフィーノ」とポートディスカバリーの「ホライズンベイ・レストラン」では、イベント開催に先駆けて4月8日（水）より25周年のデコレーションが施されるほか、スペシャルセットも準備され、祝祭感に浸りながら食事を楽しめる。
25周年の期間中、アメリカンウォーターフロントに出店するフードワゴン「スパークリング・ジュビリーワゴン」では、ジュビリーブルーのマカロンを販売。そのほか、サンデーやスペシャルドリンクもジュビリーブルーで彩られたスペシャルメニューとして新たに登場するなど、パーク内のさまざまなレストランで25周年を記念したメニューが登場する。
また、同期間には「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」も開催。「食で世界を巡る」をテーマに、各エリアならではの料理とワイン、この時期だけのさまざまなアルコール飲料やソフトドリンクが提供される。
さらに4月8日（水）より、イベントのスペシャルグッズもいち早く登場。ジュビリーブルーで彩られたパークで25周年を祝うディズニーの仲間たちが描かれたきらめきあふれるデザインのグッズや、ジュビリーブルーを取り入れたシンプルで日常使いしやすいデザインのグッズなどがラインナップ。
25周年のキーアイテムとして、好きなバッジやリボン、チャームを組み合わせてカスタマイズ可能な「ジュビリーバッジ」も登場。
その他、25周年ならではの特別感あふれるダッフィー＆フレンズの記念グッズも4月14日（火）より登場する。
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタと東京ディズニーシー・ファンタジースプリングスホテルでは、4月8日（水）から2027年3月31日（水）の期間、ジュビリーブルーで彩られた装飾が施される。
また、客室には特別な滞在のご記念に持ち帰ることのできるオリジナルアイテムとして、デザインの異なる2種類のポストカードを1室につき2枚ずつ用意。さらに、それぞれのホテルへ宿泊するゲストは、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが描かれたオリジナルデザインのカードキー＆キーケースの購入も可能だ。
一部のディズニーホテルのレストランでは、これまでの感謝の気持ちを込めて作り上げた華やかなスペシャルメニューを用意。ディズニーホテルでも、ジュビリーブルーに包まれた祝祭感あふれる特別な空間で、大切な人と一緒に心に残る滞在のひとときを楽しめる。（modelpress編集部）
期間：2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）
