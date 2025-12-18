人気タレント、高速道路トンネル火災に遭遇 車内撮影の緊迫した光景公開「ものすごく怖いアナウンスが流れてる」
【モデルプレス＝2025/12/18】プロデューサーでタレントの古坂大魔王が12月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。仕事の移動中に高速道路のトンネル火災に遭遇したことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】52歳タレント「初めての経験」山手トンネル内での緊迫した光景
古坂は「仕事移動中…高速道路、車が全く動かない。そのうち爆音でサイレンが流れ始めた」「山手トンネル内で火事。…ものすごく怖いアナウンスが流れてる。初めての経験」と、仕事移動中に予期せぬ事態に直面した状況を報告。「爆発炎上してた…って」と火災の深刻さに触れつつ、「生まれて初めて高速地下から非常ドア使って上に出れました」「トンネルの怖さを知る。下が心配」と避難した状況を振り返った。
また、心配の声に対しては「僕は全く無事ですが…トンネルからの脱出が…ドキドキしましたぁ！」と記し、渋滞で停止した車内から撮影した映像では、爆音でアナウンスが流れる緊迫した光景が映されている。
この投稿に、ファンからは「無事で良かったです」「トンネル火災は想像しただけで恐ろしい」「アナウンスから緊迫感が伝わります」「無事であることを祈ります」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
