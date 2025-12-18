ミスジステーキ「1500円」が「1000円」になる感謝祭　ライス、牛すじカレー、サラダ、スープは食べ放題

ステーキ専門店の「やっぱりステーキ天文館店」が、開店7周年を迎える。今回、それを記念し、創業当時からの人気メニュー「やっぱりステーキ(ミスジステーキ)100グラム」を安く提供するキャンペーンを開催する。※開催日：2025年12月19日（金）、文中価格は全て税込表記

「やっぱりステーキ」が大切にしているのは、肉職人がステーキを一つ一つ手作業で丁寧にさばき、旨みを引き出す「手仕事品質」。ステーキに使用するミスジは、牛1頭でおよそ5kgしか取れない希少部位。繊細な筋の入り方を見極め、肉職人がじっくり処理することで、肉厚でありながら柔らかい食感が実現されるという。

今回のキャンペーンでは、通常価格「1500円」の「やっぱりステーキ(ミスジステーキ)100グラム」が、「1000円」で提供される。スープ・サラダ・ライス・牛すじカレーも食べ放題。さらにアサヒスーパードライ生ビールが「300円」（通常価格600円）で販売されるという。

〈感謝祭概要〉

【対象商品】

やっぱりステーキ（ミスジステーキ）100グラム

通常価格：1500円→特別価格：1,000円

アサヒスーパードライ生ビール

通常価格：600円→特別価格：300円

期間：2025年12月19日（金）

開催店舗：やっぱりステーキ 天文館店

※やっぱりステーキ天文館店限定のキャンペーン。その他店舗では実施していない

※表示されているグラム数は調理前のもの

※写真はイメージ

※内容は予告なく変更または中止となる場合がある

※提供は店内のみとなっています。テイクアウトは対応外

【店舗情報】

やっぱりステーキ天文館店

〒892-0842

鹿児島県鹿児島市東千石町17-17

TEL.099-295-3359

やっぱりステーキ天文館店