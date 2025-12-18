「JBL TOUR PRO 3」

Amazonで12月25日23時59分まで開催されている「クリスマスタイムセール祭り」では、JBLの完全ワイヤレスイヤフォン「JBL TOUR PRO 3」がセール価格で販売されている。18日17時に編集部が確認したところ、Amazon限定カラーのネイビーは通常36,000円のところ、24％ OFFの27,279円だった。

またブラックモデルもセール中で、通常32,000円のところ13％ OFFの28,000円で販売されている。

バランスド・アーマチュア(BA)ドライバーと10mm径ダイナミックドライバーを組み合わせた、JBL初のデュアルドライバー採用モデル。前モデルから「音質、ノイズキャンセリング性能、空間サウンド、マイク性能、利便性、拡張性」が進化したという。

TOUR PROシリーズの特長である、ディスプレイ搭載のスマート充電ケースも引き続き採用。前モデルから画面サイズが大きくなったほか、「アルバム名と楽曲名の表示(日本語含む)」、「マルチポイントコントロール」などが可能になっている。

バッテリー駆動時間はANC ON時でイヤフォン単体約8時間、充電ケースが約24時間。