ことしの県内の出来事をシリーズで振り返る「やまがた2025」です。カメラが捉えた「事件・事故」を振り返ります。



持ち主の男性「かわいそうだ、ここまで来て死んでしまうなんて…」



事件が明らかになったのはことし5月。県内の少女が上山市の山中で遺体となって見つかった事件。福島市の男が少女の自殺を手助けしたとして逮捕されました。

男は、山形の事件について初公判で「黙秘します」と話しました。





少女の命が失われた事件の全容は裁判で明らかになるのでしょうか。ことしも県内を騒がせる事件が相次ぎました。８月、上山市の工場内に従業員の男性が包丁を持って5時間以上立てこもりました。謝罪「この度は誠に申し訳ございませんでした」学校での不祥事やトラブルも相次ぎました。山形商業高校で5月、教員が同窓会費約840万円を横領しました。6月には庄内地方の小学校教諭が女子児童の水着を物色したことが明らかになりました。この教諭は過去にも同様の行為をしていたということです。7月、また山形商業高校で教諭が酒気帯びで自転車に乗って摘発されました。夜間、誰もいない研究室に侵入した不審な男性。右手に手袋をはめて慣れた手つきで机の上を物色しています。男性の正体はこの大学で教鞭をとっている50代の教授。鍵がかかった同僚の研究室に無断で侵入していたのです。映像には、防犯カメラの存在に気付いた様子やビニールひものようなものでカメラの動作を細工しようとした行動も映っていました。合鍵を勝手に作っていたという男性教授。同僚の研究室に侵入を繰り返していたとして書類送検されました。侵入の動機は「近く開かれる会議の資料を事前に見ようと思った」と話しているということです。男性教授は現在も自宅待機中で、大学は「刑事処分が出てから今後の対応を検討する」としています。7月、村山地方の公立高校に通う複数人の男子生徒が女子生徒の盗撮に関与していたとされています。酒田南高校では野球部員が別の部員に暴力をふるっている動画がSNSに投稿されました。部員が何人もいる”衆人環視”の部屋の中で1人の部員が目の前に座っていた部員を思い切り蹴飛ばす瞬間やカーテンのようなものがかかっている暗い部屋の壁際で1人の部員が別の部員を蹴り上げるなどいじめが疑われる内容でした。学校は11月、県高野連に調査結果をまとめた報告書を提出。しかし、「個人の特定につながる」として詳しい内容を明らかにしていません。ことしは子どもが巻き込まれる交通事故も相次ぎました。8月、酒田市で女子中学生が横断歩道で車にはねられ現在も意識不明の重体米沢市や鶴岡市でも横断歩道で児童たちが車にはねられました。悪質な酒気帯び運転による悲惨な事故もー。8月、新庄市自宅近くで草刈り中の男性が酒気帯び運転の軽ワゴン車にはねられて死亡しました。猛スピードで走り去るシルバーの車。別の防犯カメラには速度を落とさず道路脇の電柱にぶつかる様子も映っていました。目撃した人「多分100キロ以上は出ていたのではという感じ。最初バン！という音がしてバリバリという感じ。」車を運転していたのは山形市の会社役員の男性。事故当時、現場を通りかかった車のドライブレコーダーには男性の異常な行動が映っていました。男性は、自宅でウイスキーを飲んだ直後に運転し、時速150キロ以上で走行していました。男性は危険運転致傷と傷害罪で保護観察が付いた懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決になりました・近隣住民2人「夜に気付いたらすごい炎だった。言葉もない」「ものすごい火の勢い、煙も2、300メートル上がっていて火の粉もすごかった」命や財産を一瞬にして奪う火事。ことしも相次ぎました。尾花沢市では8棟が全焼。県内でこれほど大規模に建物が焼けた火事は2009年に酒田市で発生した火事以来です。ことしは12月17日現在、火事によって17人が亡くなっています。火事は、12月に入ってからも後を絶たない状況が続いています。