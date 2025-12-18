期待される洗練度や性能に達せず？

マツダのフラッグシップSUV、CX-80。高効率で力強い3.3L直列6気筒ディーゼルターボも選べるが、英国では2.5L 4気筒ガソリンエンジンのプラグイン・ハイブリッドの方が、税制的に主力になるはず。

【画像】プレミアムな内装にハンサムな容姿 マツダCX-80 サイズの近いSUVと写真で比較 全128枚

ただし、同社のハイブリッド技術は歴史が浅い。ラグジュアリー志向の大型SUVとして、期待される洗練度や性能には達していないかもしれない。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

エンジンはノイズが若干荒っぽく、細かな振動も伝わってくる。駆動用モーターの唸りも、キャビンへ届く。動力性能に不足はないものの、豊かなトルクを得るには回転数を引っ張る必要がある。8速ATも、よりスムーズさを高めることはできるだろう。

ちなみに、3.3Lディーゼルは遥かに好印象。最大トルクは56.0kg-mあり、大きなボディを安楽に運んでくれる。BMWやメルセデス・ベンツの同等ユニットへ上質感では届かなくても、燃費に優れたくましい。8速ATとの相性も良いようだ。

乗り心地は改善 でも落ち着きにくい

CX-60では乗り心地が今ひとつといえたが、CX-80では改善。リアサスペンションからアンチロールバーを省き、スプリングをソフトに振り、ストロークは長くなった。またサブフレームのブッシュも変更。フロントのウイッシュボーンは、再設計されている。

確かに良くなったといえるものの、グレートブリテン島のアスファルトでは、やはり落ち着きにくい。滑らかな路面なら穏やかにボディは制御され、カーブでのロールも小さく、路面からの隔離性に優れるのだが。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

ステアリングは正確で、大きなボディでありながら一体感を抱きやすい。後輪駆動らしい、操縦性のバランスも好ましい。ステアリングホイールには接地感が伝わり、サスペンションの負荷状況すら感じ取れる。より快適性が高ければ、と思ってしまう。

競合との競争力で勝るとはいいにくい

EVモードでは、カタログ値で61kmを電気だけで走れると主張される。しかし、実際に試乗したところ約48kmという結果で、期待より短め。燃費は、駆動用バッテリーの充電が乏しい状態では、11.0km/Lを僅かに超える程度のようだ。

CX-80の牽引能力は、最大2500kgまで。バックカメラには、トレーラーヒッチビュー機能が備わり、バックでつなぐ際の位置決めがしやすい。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

英国でのライバルは、ヒョンデ・サンタフェやプジョー5008など。プラグイン・ハイブリッドの能力や価格で比較すると、競争力でCX-80が勝るとはいいにくいだろう。

強みはある 総合的な評価が悩ましい

存在感のあるスタイリングをまとう、CX-80。このクラスのSUVとして、3.3Lディーゼルの訴求力は高い。だが、英国市場で主力になるであろう2.5Lプラグイン・ハイブリッドの能力には、もう少しを求めたいところ。

パワートレインの洗練度や燃費、電気だけで走れる距離などが、ライバルへ及ばないことは否めない。マツダのフラッグシップへ相応しい水準に、届いていないように思う。試乗車以上に、ベターな仕様はあるのかもしれないが。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

運転する魅力は、確かに備わる。実用的で、トップグレードの高品質な内装も素晴らしい。反面、快適性や静寂性に磨ける余地はある。強みといえる部分もあれば、そうではない部分もある。総合的な評価が悩ましい、大型SUVだといっていい。

◯：タクミ・グレードの高品質な内装 広々とした7シーターの車内 魅力的な6気筒ディーゼル

△：安定しない乗り心地 走行ノイズがやや大きめ プラグイン・ハイブリッドの能力

マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）のスペック

英国価格：4万8920ポンド（約998万円）

全長：4990mm

全幅：1890mm

全高：1713mm

最高速度：194km/h

0-100km/h加速：6.8秒

燃費：62.5km/L

CO2排出量：35-36g/km

車両重量：2165kg

パワートレイン：直列4気筒2488cc 自然吸気＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：17.8kWh

最高出力：327ps/6000rpm（システム総合）

最大トルク：50.9kg-m/4000rpm（システム総合）

ギアボックス：8速オートマティック／四輪駆動