総合327psの2.5L PHEV 電気だけで最長61km

マツダCX-60の3列シート版と呼べる、CX-80の販売が英国でも始まった。他社とは異なる意欲的なモデルを展開してきた同社だけあって、ディーゼルエンジンが下火の欧州市場へ、それをあえて導入したと聞いても、読者の多くは驚かないかもしれない。

新開発されたディーゼルターボ・ユニットは、3.3Lと大排気量の直列6気筒。254psのマイルドハイブリッドで、CX-60から採用が始まっている。トルクが太く必要なパワーを滑らかに生み出し、UK編集部の評価は高い。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

CX-80でも、それは選択可能。だが今回は、2.5L 4気筒ガソリンエンジンに電気モーターを組み合わせた、プラグイン・ハイブリッドへ試乗している。

駆動用モーターは175psを発揮し、最高出力は総合327ps。トランスミッションは、トルクコンバーターではなく電子制御クラッチが組まれた8速ATで、四輪駆動となる。駆動用バッテリーの容量は17.8kWh。最長61kmを、電気だけで走れると主張される。

CX-60のリアを延長したスタイリング

CX-60では褒めにくかった乗り心地は、シャシーに改良が加えられ、改善されたという。ホイールベースは250mm伸ばされ3120mmあり、BMW X7より長い。

スタイリングは、CX-60のリアを延長したものと表現して良いだろう。正面から見ると、見分けがつかないほど。横へ回ると、4990mmある全長を実感する。全幅は1890mmでCX-60と同じ。全高は1713mmで、30mmほど高い。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

ラジエターグリルは横に長く、奥まったヘッドライトが特有の表情を作る。ボンネットが若干不自然に長く、ボディサイドの表情はやや平面的といえるが、同クラスのSUVではハンサムな見た目だと思う。

プレミアムな内装 ゆとりの3列シート

シートレイアウトは3列で、定員は6名か7名を選べる。2列目がウォークスルーになる6シーター仕様は、小さな子供を持つ家族には魅力的かもしれない。3列目の空間が、2列目と同等に広いわけではないとしても。

2列目は前後にスライドでき、CX-60以上にゆとりある空間を得ている。長いリアドアは大きい角度で開き、乗降性も良い。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

近年のマツダは、プレミアム・ブランド側へシフトしようとしているが、内装へそれが明確に現れている。特に英国の上位グレード、タクミに用いられる素材は、メープルウッドにホワイト・ナッパレザーだけでなく、クロームメッキまで質感が高い。

他方、エントリーグレードでは印象にばらつきが出る。プラスチック製部品には、上質なものもあれば、そうではないものもチラホラ。もう少し統一感があるとうれしい。最後列にもUSB-Cポートが用意されるなど、装備は充実している。

操作性へ配慮された車載機能のレイアウト

運転姿勢は良好で、視界も広い。車載機能のレイアウトは自然で、人間工学へ配慮されたデザインだとわかる。ダッシュボードやステアリングホイールには、実際に押せるハードスイッチがふんだんに並ぶ。

センターコンソールには、インフォテインメント・システム用のロータリーコントローラー。運転中のタッチモニターへの視線移動を最小限にしつつ、メディアやエアコンの操作ができる。マツダらしい配慮だろう。



マツダCX-80 2.5 e-スカイアクティブ PHEV AWD エクスクルーシブライン（英国仕様）

そもそもタッチモニターは、走行中に触れても反応しない。賢明な判断に思える。

