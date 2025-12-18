元フジ渡邊渚アナ、“体調不良で入院”から2年半…現在の心境明かす「仕事だって失いたくなかった」「搾取されたくない」
元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活動する渡邊渚が18日、自身のインスタグラムを更新。現在の心境を明かした。
【写真】ショーパン姿で…スラリと映える美脚を披露した渡邊渚
渡邊は、フジテレビ在籍中の2023年7月に体調不良で入院を報告。その後、昨年8月にフジテレビを退社し、10月には自身のインスタグラムにて過去にPTSD（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。現在、Webサイトでのエッセイ執筆やモデル業、これまでの経験や知識を生かしたバレーボール関連のMC業など、アナウンサーという肩書きを離れて多様な働き方を実践している。
この日の投稿では、「悲しい顔をしていれば、『いつまでもPTSDをネタにして生きるな』と言われるし、笑っていたら『詐病だ、嘘つきだ』と言われる。どんな仕事をしても批判的なことばかり言う人はいるし、私がどんなに真っ当な正しいことを言っても、嘘を塗り重ねて事実を歪めようとする人もいる」と、自身の身に起きたことをつづり、「結局どんな顔して生きてようが、どちらにしろ難癖をつけられる。ならば、私は笑顔で生きていたい」と自身の指針を吐露。
「ご飯も食べられず、まともに歩くこともできなくなって、怖くて外に出られなかったり、働けなくなって社会から孤立したり、生きている意味なんてないように感じたり、真っ暗な数年間を過ごした」と過去のつらかった時期を振り返り、「戻れるなら、病気になる前の自分に戻りたいし、仕事だって失いたくなかった。普通に働き続けて、夢や目標もそのままに、何の恐怖もない生活を送りたかった。けど、どれだけ願ってもそれは叶わない」とかなわないことに悔しさをにじませた。
そのうえで「だからせめて、もう誰かに私の人生を規定させれたくない。搾取されたくない」と自身の心境を吐露。「最近、フォトエッセイ『透明を満たす』を久しぶりに読み直して、そんなことを思ってました」と、1月に発売したフォトエッセイを改めて読んで、思ったことをつづった。
