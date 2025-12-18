パク・ボゴムの6年ぶり来日ファンミーティングBD、詳細公開 リハーサルや舞台裏の様子を追ったメイキング映像も
韓国の俳優パク・ボゴムが6年ぶりに日本で開催したファンミーティング『PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN JAPAN』の模様を収録したBlu-rayが、2026年1月28日に発売される。今回、商品のイメージ詳細画像が公開された。
【写真】パク・ボゴムのファンミーティングBD 詳細
公開された画像からは、Blu-ray盤面、フォトブック、ポストカード、直筆メッセージ入りカード、オリジナルステッカー、フォトカード（ポニーキャニオンショッピングクラブ限定盤のみ）など、豪華封入特典のラインナップと本作の世界観を感じることができる。
一方で、各アイテムのデザイン詳細については、実際に手に取った瞬間まで楽しんでもらいたいという思いから、全貌はあえて公開されていない。
本作は、今年7月27日に横浜・ぴあアリーナMMで開催された『PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN JAPAN』DAY2公演を、高画質・高音質で収録した映像作品。
本編は142分におよび、6年ぶりに日本のファンと再会したパク・ボゴムの温かな時間が詰まった内容となっている。
特典映像には、リハーサルや舞台裏の様子を追ったメイキング映像のほか、前日7月26日に行われたDAY1公演のトークコーナーも収録。ここでしか見ることのできない、自然体のパク・ボゴムの表情や、ファンへの想いが感じられる貴重な映像が収められている。
さらに、全国のCDショップでは、本作の予約・購入者を対象に、Blu-ray1枚につき“A4サイズ特製クリアファイル”1枚が先着特典としてプレゼントされる。
【写真】パク・ボゴムのファンミーティングBD 詳細
公開された画像からは、Blu-ray盤面、フォトブック、ポストカード、直筆メッセージ入りカード、オリジナルステッカー、フォトカード（ポニーキャニオンショッピングクラブ限定盤のみ）など、豪華封入特典のラインナップと本作の世界観を感じることができる。
本作は、今年7月27日に横浜・ぴあアリーナMMで開催された『PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU] IN JAPAN』DAY2公演を、高画質・高音質で収録した映像作品。
本編は142分におよび、6年ぶりに日本のファンと再会したパク・ボゴムの温かな時間が詰まった内容となっている。
特典映像には、リハーサルや舞台裏の様子を追ったメイキング映像のほか、前日7月26日に行われたDAY1公演のトークコーナーも収録。ここでしか見ることのできない、自然体のパク・ボゴムの表情や、ファンへの想いが感じられる貴重な映像が収められている。
さらに、全国のCDショップでは、本作の予約・購入者を対象に、Blu-ray1枚につき“A4サイズ特製クリアファイル”1枚が先着特典としてプレゼントされる。