Leeの限定アイテムで歴史を感じる！アニバーサリーコレクション登場

2025年と2026年、Leeの名品「101」が100周年と101周年を迎える特別なアニバーサリーイヤーを祝し、2つのスペシャルアイテムが登場！12月24日には、1930年代と1940年代の歴史的なデニム「COWBOY」と「RIDERS」を融合させた「DOCKING 101」が発売。さらに、1月1日には、ジェームズ・ディーンが愛用した「Lee 101-Z 1955」復刻モデルが再登場します。

「DOCKING 101」でLeeの歴史を感じるデザイン

「DOCKING 101」は、Leeの歴史を象徴する2つのアイコニックなモデル「COWBOY」と「RIDERS」を融合させた限定アイテム。左右で異なるデニム生地を使用し、右綾と左綾のデザインが特徴的。

これにより、1着で101の進化を体感できるのが魅力です。ジーンズ好きにはたまらない、クラシックなディテールが満載で、バックポケットやレザーラベル、ステッチワークにもこだわりが光ります。

着込むほどに色落ちの違いが楽しめ、まさにLeeの歴史を感じるデニムアイテムです。

DOCKING 101-J：\38,500(税込)/DOCKING 101：\27,500(税込)。

サイズはS/M/L/XL。

ジェームズ・ディーン愛用の「Lee 101-Z 1955」復刻モデル登場

映画『理由なき反抗』で有名なジェームズ・ディーンが愛用していた「Lee 101-Z 1955」モデルが再販！

1950年代のアメリカンカルチャーを代表するデニムとして、ディーンのシンプルでラフなスタイルを象徴しています。

この復刻版は、ベルト内側に映画で使用された証となるタグがついており、イニシャル“JD”のスタンプも。

ディーンの伝説的なファッションアイコンとしての一面を感じることができる、特別なアイテムです。

RIDERS 101-Z 1955 James Dean MODEL：\33,000(税込)。

サイズ：28/29/30/31/32/33/34/36/38インチ

Leeの歴史を象徴する限定デニム、見逃せない！

2025年、2026年に渡るLeeのアニバーサリーイヤーを祝して登場するこれらの限定デニムは、ファッション愛好家には絶対に手に入れたいアイテム。

新作「DOCKING 101」は、歴史的なデニムスタイルを融合させたデザインで、左右で異なる色落ちを楽しめます。

一方、ジェームズ・ディーンのアイコン的な「Lee 101-Z 1955」は、その復刻モデルとして、時代を超えた魅力を放っています。

年末年始の特別なアイテムを手に入れて、Leeの歴史に触れてみてください。

Lee限定モデルで、歴史とスタイルを手に入れよう

Leeのアニバーサリーコレクションは、ファッションと歴史の融合を感じられる特別なアイテム。

2025年12月24日からの「DOCKING 101」と、1月1日から再登場する「RIDERS 101-Z 1955 James Dean MODEL」は、どちらもLeeのアイコン的な存在感を放つアイテムです。

これらの限定デニムを手に入れて、時代を超えたスタイルを楽しんでください♪