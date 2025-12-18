実業家の西村博之（ひろゆき）氏（49）が18日、自身のSNSを更新。「年収の壁」の引き上げを巡り、自民党と国民民主党が178万円に引き上げることで合意したことに言及した。

高市早苗首相と国民民主党の玉木雄一郎代表が同日、国会内で会談し「年収の壁」引き上げを巡る合意書に署名した。

高市首相は「多くの納税者にとって、一定の手取りの増加が実現する」と記者団に強調。「強い経済を構築する観点から、所得を増やして消費マインドを改善し、事業収益が上がるという好循環を実現するために最終的な判断を下した」と説明した。

一方、玉木代表は記者会見で「年収の壁」を巡る自民党との合意に関し「178万円への引き上げが実現した。共に関所を乗り越えることができた」と述べた。

ひろゆき氏は「『年収の壁』178万円への引き上げで合意 高市総理と国民民主・玉木代表が会談」と題された速報記事を引用し「高市総理と国民民主の玉木さんが良い仕事をしてます。働くと損するとか、意味がわからんし。年収178万円の人は、お金が足りない人なんだから税金取る必要無いよね」と自身の見解をつづった。