今年県内で相次いだクマの中心市街地への出没と人身被害。



秋田放送は、このクマの問題について鈴木知事に単独インタビューしました。



自衛隊の派遣を要請した背景やクマの頭数管理など今後の対策を聞きました。

■就任1年目で異常事態発生…自衛隊派遣要請を決断した背景

鈴木知事

「全く想定もしていなかった最優先課題が突然現れたという感じですね。 本当であれば、もう今ごろ、来年に向けて移住をいかに増やしていくかとか、観光誘客をどうしていくっていう、そういう前向きなお話をしたいところだったんですけども。もうこの安全安心が脅かされればですね、全て吹っ飛びますので…」





■クマ駆除に対する苦情も…県民が置かれた現状を強く発信していく必要性

今年4月。「人口減少をあきらめない」と訴え、16年ぶりに県の新たなリーダーに選ばれた鈴木知事。就任から8か月。秋以降はクマの脅威から県民の命を守るため、そして日常を取り戻すため、陣頭指揮をとりました。今年の県内は、特に秋以降、中心市街地にまでクマが押し寄せる異常事態が発生。66人が被害に遭い、このうち4人が死亡しました。鈴木知事「西日本と比べると圧倒的に（クマの）数が違うという状況で、国に対してこっち（秋田）を向いてほしいという思いが強くあります」クマの大量出没と人身被害を受けて10月下旬、鈴木知事は自衛隊派遣の要請を決断しました。背景にあったのは、クマに関する問題を国と共有し、大きく事態を動かしたいという思いです。実際、高市政権はこの後、2週間あまりという異例の速さで政府の対策パッケージを取りまとめました。秋田・岩手、2つの県警察本部にライフル銃を使ったクマの駆除を行うチームを置くことや、狩猟免許を持つ人を公務員として採用する「ガバメントハンター」の確保などが盛り込まれました。鈴木知事「自衛隊への要請をきっかけに、国としても相当やばいんだなという認識を持ってくれて」「もちろんマンパワー不足、何とかしないといけないというのが最大の要素・理由だったんですけども。その中には、国に対する問題提起ですよね。危機感の共有っていうものをしてもらいたいという思いもやはりありましたので、それは思った以上に（国に）届いたかなと思います 」

一方で、県や市町村、そして直接クマと対峙するハンターたちへのクレームが社会問題となっています。



「駆除することしか頭にないんですかね」「駆除しなくても保護してあげたら良いのに本当に酷すぎる。最低です」



「人間が絡むから襲われる」「駆除はもうしなくても良い。自衛隊もいらない」



「親子のクマも皆殺しにしているな」「自分の都合でクマを殺すな」「そんなことだから秋田県は人口減少が止まらない」



今年、過去最多となる2,500頭を超すクマを駆除したことに、県にはこれまで約700件の苦情が寄せられています。



これに対し鈴木知事は、会話の録音といった対策だけでなく、「県民・市民が置かれた現状を強く発信していく必要がある」と語ります。



鈴木知事

「どうしても数字が一人歩きしますので、駆除が2,000頭を超えたという見出しだけでいくと、とんでもない県だと言われるのは、動物を愛する人からするとごもっともだと思うんですよね。ただ、その実態は有害鳥獣対応なんですね。つまり、人や農作物に被害を及ぼしてしまった、または、いてはいけないところに出てきてしまっていると。そういうクマをやむを得ず駆除しているだけで2,000超えているということなんですよ。 なので、人命最優先の観点でいくと当たり前のことなんですけども、ただ片っ端からやっつけているという短絡的な捉え方をされてしまっているので、しっかりそれは伝えていくということは私たちは必要だと思っていますね」



県民の誰もが日常生活の中で「クマがいるかもしれない」「突然襲われるかも」という恐怖に直面した現実。



鈴木知事は「県民の安全・安心を取り戻せなければ秋田の発展はない」と強い覚悟を示します。



鈴木知事

「（県知事としての）メッセージというのはすごく大事だなと思っています。 これだけワイドショーでも秋田、クマが大変だというようなニュースが出てしまえば、それはやっぱり移住しようかなという人も逡巡してしまうのは無理もないですけど、これをやっぱしっかりコントロールできるんだと。 実際にどこもやれてない話ではこれはないですから。人口減少よりは、その動物の管理というのは全世界的にもきちっとやっている事例も山ほどありますので、それはしっかりとできますからと。 安心してくださいということをしっかり発信していきたいなと思います」



♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢



クマ取材を続けている川口大介記者です。

■鈴木知事が触れた「クマの管理・コントロール」今後の県の対応は？

現在の秋田県のクマの推定生息数は中央値で4,400頭となっています。



ただ、おととしに約2,300頭。



今年はそれを上回る2,500頭以上を捕獲していることを考えると「秋田を含めた東北地方ではクマの繁殖状況がよく、個体数が想像以上に増加しているのでは」と指摘する専門家もいます。



こうしたことから県は今年度中に詳細に調査したうえで新たなクマの推定生息数を公表する見通しです。



科学的な数字を根拠に、冬眠明けの狩猟など捕獲圧を強めて、頭数管理を強化していく方針です。

■鈴木知事が目指していることは？

「クマへの対処は秋田県だけではカバーしきれない。だからこそ国を巻き込み、国を動かす」という知事の強い意思を感じました。



横手市雄物川町で捕獲されたクマの耳には、山形県で一度捕獲された時につけられタグがついていました。



クマは県境を越えて数十キロ移動してきたことになります。



一つの県だけでは解決できないクマへの対処。



この現実をしっかり踏まえた上で、時には意見の相違、ハレーションをも恐れずに、現状の打破を目指していると感じました。



クマの大量出没は年々、周期が短くなっていて問題を先送りすることはできません。



課題先進地である秋田が今後クマ問題をどう乗り越えていくのか？



被害に悩む全国の自治体も注目しています。