レクサスの高級商用バン!?

2025年12月5日から7日までインテックス大阪（大阪市住之江区）で「Japan Mobility Show Kansai 2025 第13回大阪モーターショー」が開催され、多くの来場者で賑わいました。

なかでもひときわ注目を集めていたのが、パパママカーズが手掛けたオリジナルカスタムモデル「マウントエース」です。どのようなモデルなのでしょうか。

大阪府富田林市を拠点とするパパママカーズは、車中泊やファミリー向けのオリジナルカスタム仕様車を展開しており、特に車体カラーリングへのこだわりが際立っています。

また、「ららぽーと堺」や「同・湘南平塚」といった大型商業施設にも店舗を構え、ファミリー層を中心に幅広い世代へアプローチしている点も特徴です。

なかでも、今回披露されたマウントエースは、トヨタ「タウンエース バン」をベースに、SUVライクな外観とリフトアップ仕様を組み合わせ、アウトドア志向のデザインへと仕上げられました。車両の特徴について、担当者は以下のように話します。

「今回のモーターショーは私たちにとって初めての出展です。

外装にはラプター塗装のゴビカラーを採用し、ボンネットフェンダーやインナーブラックのヘッドライト、グリルマークなど細部までこだわっています。

オーバーフェンダーやルーフラックも装備し、アウトドアや車中泊にぴったりの仕様です」

フロントフェイスはレクサスの人気SUV「GX」を彷彿とさせる力強い造形で、バンパーガードやアルミホイール、マッドタイヤと組み合わせることで、商用バンの枠を超えた存在感を放っています。

また同社が得意とする塗装技術を活かし、ユーザーの好みに合わせたボディカラーを選ぶことができます。

内装はヴィンテージ感のあるデニムカバーや木目調パネルなどを組み合わせ、温かみのある空間を演出。リアスピーカーパネルも備え、車内で過ごす時間を豊かにする工夫が随所に見られます。

担当者は、「ベッドキットはオプションで選べるようになっており、用途に応じてカスタマイズ可能です。リフトアップも対応しており、バネのカラーも選べるので、個性を出したい方にも好評です」と話しました。

展示ブースには折りたたみチェアや小物も置かれ、アウトドアライフを想起させる工夫が随所に見られました。

価格帯（消費税込）は350〜450万円が中心とされ、実用性と遊び心を両立した一台として提案されています。

なお、会場の展示車は、内外装カスタムのほか10インチナビ、バックモニターなどのオプションも備え、532万円にて案内されていました。

※ ※ ※

車両の反響について担当者は、「ファミリー層はもちろん、年配のご夫婦の方、ワンちゃん連れの方など、幅広くご利用いただいています」と話していました。

ららぽーとに店舗を展開していることもあり、来場者の中でも奥さまが「かわいい」「見つけちゃった」と興味を示すケースが多く、女性主導で関心を持たれる傾向があるそうです。

カラーリングは自由にフルオーダーが可能で、展開する車種も他社と被らないよう工夫している点も差別化のポイントになっています。

展示車両の周囲には写真を撮る人や車内を覗き込む人の姿も見られ、関心の高さがうかがえました。

商用バンをベースにしながらも、家族や仲間と過ごす時間を意識した一台として仕上げられたマウントエースは、会場でも注目を集めていました。