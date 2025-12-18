CSホームドラマチャンネルにて、2026年1月5日より古谷一行主演の『金田一耕助シリーズ』全32作が一挙放送されることが決定した。

本企画は、ミステリー界の巨匠・横溝正史の没後45年を記念して行われるもの。1977年の連続ドラマ版から金田一耕助を演じ続け、当たり役とした古谷一行。今回一挙放送されるのは、1983年からTBS系で放送された2時間ドラマ枠のシリーズ全32作だ。

1月5日の初回放送では、シリーズ第1作となる『本陣殺人事件』（1983年）をオンエア。足跡一つない新雪に囲まれた離れ座敷で起きた密室殺人の謎に、名探偵・金田一耕助が挑む。共演には高峰三枝子、西岡紱馬、本田博太郎らが名を連ねる。

続く第2作『ミイラの花嫁』（1983年）では、田村高廣らを迎え、血塗られた結婚式と突然現れたミイラの謎を追う。そのほか、300年前の因縁が絡む『獄門岩の首』（1984年）、映画撮影中の殺人事件を描く『霧の山荘』（1985年）などが次々と放送される。

本シリーズには、ハナ肇が警部役などでレギュラー的に出演しているほか、岡田茉莉子、萬田久子、小林聡美、有森也実といったゲストが各回を彩っている。

放送は、毎週月曜と火曜の午前9時30分から行われる。

●放送ラインナップシリーズ1『本陣殺人事件』（1983年）出演：古谷一行、高峰三枝子、西岡紱馬、本田博太郎、ハナ肇 ほか

シリーズ2『ミイラの花嫁』（1983年）出演：古谷一行、田村高廣、根本律子、ハナ肇、速水亮 ほか

シリーズ3『獄門岩の首』（1984年）出演：古谷一行、久保菜穂子、ハナ肇、夏木勲 ほか

シリーズ4『霧の山荘』（1985年）出演：古谷一行、岡田茉莉子、松本留美、ハナ肇、織本順吉 ほか

シリーズ5『死仮面』（1986年）出演：古谷一行、ハナ肇、萬田久子、加茂さくら、小林聡美 ほか

シリーズ6『香水心中』（1987年）出演：古谷一行、高峰三枝子、ハナ肇、田中隆三、山下規介 ほか

シリーズ7『不死蝶』（1988年）出演：古谷一行、有森也実、佐倉しおり、内田朝雄、矢崎滋 ほか

シリーズ8『殺人鬼』（1988年）出演：古谷一行、藤真利子、清水絋治、笹野高史、星由里子 ほか

（文＝リアルサウンド編集部）