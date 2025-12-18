AK-69『ラヴ上等』での姿が「PTA-69」と話題 センス抜群なコメントに反応「PTAの俺が見れるのは…」
Netflixシリーズ『ラヴ上等』でMCを務めるラッパーのAK-69が、出演した際の自身の姿に盛り上がりを見せるXに反応。センスあふれるファンのコメントが話題となっている。
【写真】「PTA-69」と話題になった『ラヴ上等』出演時のAK-69
AK-69は「おい、お前ふざけんな」と爆笑した絵文字を添えて引用ポスト。その引用ポストには、「PTA-69」のコメントとともに『ラヴ上等』出演時のAK-69を女性風のヘアに編集したコラ画像が添えられている。
続けてAK-69は「PTAの俺が見れるのは #ラヴ上等 だけな @NetflixJP #PTAはやべえだろ」と、宣伝を盛り込みユーモアあふれる反応を見せていた。
この流れにファンからは「おかあちゃーん」「ものすごい良い意見を言いそうなの面白い」「おもろい返し最高です」「背負ってるオーラは鬼」「クソ笑ったw」「テストで80点くらいだったら嫌味言ってきそう」などと、個性あふれる反響が集まっている。
