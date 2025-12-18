◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 男子シングルス

バドミントン・ワールドツアーファイナルズが開幕し、男子シングルスは2戦目が行われました。

今大会は各種目年間ポイント上位8人が出場し、年間王者を決める大会。2グループに分かれて総当たりのグループステージを行い、各グループの上位2人がノックアウト方式の決勝トーナメントに進出します。

世界ランク9位の奈良岡功大選手は同ランク4位の李詩灃選手と対戦。第1ゲーム、格上相手に1度もリードを許さず奈良岡選手が先取すると、第2ゲームは中盤で4連続ポイントで14-15とされるも、その後7連続ポイントで試合をきっちり締め、2-0（21-16、21-15）で勝利しました。

試合後、奈良岡選手は「ここ最近ずっと勝ててない相手でしたが、勝つことが出来てよかったです。相手は強打がある選手なので、強打をうまく立てて僕の次の攻撃につなげようとやってました」と試合を振り返ります。

2連勝で準決勝進出に近づいた奈良岡選手。明日は世界ランク1位の中国・石宇奇選手と対戦します。「明日も強敵ですけど自分の出来ることを精一杯頑張ります」と意気込みました。