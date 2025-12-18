°ÂÇÜ¸µ¼óÁê½Æ·â»ö·ï¤Ç»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìòµá·º¡ÖÁ°Îã¤ò¸«¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¡×È½·è¤ÏÍèÇ¯£±·î£²£±Æü
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î½Æ·â»ö·ï¤Ç»¦¿Í¤Îºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤¬£±£¸Æü¡¢ÆàÎÉÃÏºÛ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÌµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¡£ÊÛ¸îÂ¦¤ÏÍ´ü·º¤òµá¤á¤Æ·ë¿³¤·¤¿¡£
¡¡»³¾åÈï¹ð¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢ÆàÎÉ»Ô¤Ç»²±¡Áª¤ÇÁªµó±éÀâÃæ¤À¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò¼êÀ½½Æ¤Ç»¦³²¡£º£Ç¯£±£°·î¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡¢Èï¹ð¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Æ»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊ¾õ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¿³Íý¤Ç¡¢Èï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¡Ê¸½¡¦À¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡Ë¤ËÂ¿³Û¤Î¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç²ÈÄí¤¬Êø²õ¤·¡¢Èï¹ð¤¬¶µÃÄ´´Éô¤Î½±·â¤ò·è°Õ¤·¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¶µÃÄ¤ÎÍ§¹¥ÃÄÂÎ¤Ë¹¥°ÕÅª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ËÉ¸Åª¤òÊÑ¹¹¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤Ä¤Þ¤Ó¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÏÀ¹ð¤Ç¡¢¸¡»¡¤Ï¡Ö²æ¤¬¹ñ¤ÎÀï¸å»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ°Îã¤ò¸«¤Ê¤¤ÈÈ¹Ô¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¡¦¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ËÉ¸Åª¤ò°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÏÀÍýÅª¤ÊÈôÌö¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÈÈ¹Ô¤ÏÃ»ÍíÅª¤Ç¿ÍÌ¿·Ú»ë¤Ï¿Ó¤À¤·¤¤¡×¤È¤·¤ÆÈï¹ð¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤òµá·º¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¸áÁ°£¸»þ£³£°Ê¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É·¿¤ÎÃêÁª·ô¤ÎÇÛÉÛ²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ËµÄ°´õË¾¼Ô¤Ï£´£¹£¸¿Í¡Ê°ìÈÌËµÄ°ÀÊ£³£±¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËµÄ°·ô¤òµá¤á¤¿¡¢£µ£°Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö£±²óÌÜ¤È£±£³²óÌÜ¤ÎºÛÈ½¤òËµÄ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ºÌ³½ê¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È·º¤ò¼õ¤±¤Æºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ØÅì¤«¤éÍè¤¿£´£°Âå½÷À¤ÏµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¹â³Û¸¥¶â¤Î¼ÂÂÖ¤ä½¡¶µ£²À¤¤ÎÌäÂê¤¬²þ¤á¤ÆÌÀ¤ë¤ß¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Ä¤Ä¡ÖÀµ¤·¤¯ºÛ¤«¤ì¤Æ¡¢ºá¤ò½þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡È½·è¤ÏÍèÇ¯£±·î£²£±Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£