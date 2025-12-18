御年92歳「ブルース界の生ける伝説」ボビー・ラッシュが来日 映画『罪人たち』にも出演
Rolling Stone Japan注目の来日公演。今回ピックアップするのはボビー・ラッシュ（Bobby Rush）。
3度のグラミー受賞歴を誇るボビー・ラッシュが、約14年ぶりにビルボードライブへ帰ってくる。故郷ルイジアナからシカゴ、ミシシッピと渡り歩き、マディー・ウォーターズやハウリン・ウルフとも共演した真のレジェンド。92歳を迎えた今も第一線で活躍し、ライアン・クーグラー監督の映画『罪人たち』への出演、44歳年下のケニー・ウェイン・シェパードと作り上げた最新コラボ・アルバム『Young Fashioned Ways』などキャリアの新章を刻んでいる。深みを増す存在感とユーモア、濃厚すぎるほどファンキーなブルースの真髄をぜひ新年一発目に体感してほしい。
2025年10月のライブ映像
ボビー・ラッシュ来日公演
2026年1月5日（月）、6日（火）ビルボードライブ東京
1stステージ 開場／開演：16:30／17:30
2ndステージ 開場／開演：19:30／20:30
