東京の「個室サウナ」火災で夫婦が死亡 福岡でも店舗が急増 もしもの時の安全対策は
周囲の目を気にせず、リラックスして汗を流せる個室サウナは、福岡でも店舗数が増えています。その一方、東京・赤坂の個室サウナで火災が発生し、夫婦2人が死亡したことを受け、安全管理への疑問も出ています。
去年4月にオープンした福岡市中央区のサウナ店です。定員3人まで利用できる個室サウナが1部屋あります。
■サウナヨーガン福岡天神・川島匡晴オーナー
「ここがサウナ室です。」
■元木寛人アナウンサー
「うわ、熱いですね。これで何℃くらいですか。」
■川島オーナー
「80℃から100℃に設定しています。」
■川島オーナー
Q.福岡県内のサウナの数は増えていますか？
「増えてきていると思いますね。この2年くらいで、どんどん新しい施設がオープンしています。」
Q.中でも個室サウナは増えている？
「コロナ禍の直後は、個室サウナが増えているイメージはあります。」
プライベート空間としても人気の個室サウナ。福岡でも、ここ数年、増えているといいます。
■元木アナウンサー
「Googleマップで、福岡市中心部で個室サウナと検索してみます。ざっと数えただけでも、およそ20の個室サウナが表示されました。」
そんな中、15日に東京・赤坂の会員制個室サウナで起きた火事。都内で美容院を経営していた30代の夫婦が死亡しました。
これまでの調べで、サウナ室のドアノブが外れていたことから、2人は個室に閉じ込められた可能性があるとみられています。
また、個室にあった非常ボタンは、異常を知らせる装置の電源が入っていなかった疑いが出てきました。
室内の温度が100℃近くまで上がる個室サウナ。福岡市のサウナ店では、どのように安全を管理しているのでしょうか。
■元木アナウンサー
「こちらの扉はどのようになっていますか。」
■川島オーナー
「内側から、サウナ室内から押して開くタイプの扉です。」
扉は耐熱性の強い特殊な作りで、費用はおよそ50万円です。
■元木アナウンサー
「火事があった場所はドアノブでしたが、一般的にはどういうタイプが多いのでしょうか。」
■川島オーナー
「このタイプしか見たことがないです。ドアノブタイプは見たことがないですね。サウナ室に閉じ込められたらという怖さ。温度は100℃近い環境なので、人が普通に生活できる環境では、もちろんない。安全管理の面からも。」
サウナ室の天井には火災報知器が設置されていて、温度が120℃以上になると建物全体に警報が鳴る仕組みです。さらに。
■川島オーナー
「サウナ室に座った方が必ず見える場所に非常ボタンがあります。」
■元木アナウンサー
「出口の真横下の部分にあるわけですね。」
実際に押してみました。
■元木アナウンサー
「今、非常ボタンが押されて、受付でも音が鳴っていますね。」
■川島オーナー
「この音だと結構気づきます。」
非常ボタンは週に1回、点検しているといいます。
また、非常ボタンが押されると同時に、室内にあるサウナストーブの電源も自動的に切れる仕組みです。
ただ、個室サウナ店に義務づけられる安全管理は、施設の形態や自治体によってもまちまちで、施設任せになっているのが現状だといいます。
■川島オーナー
「守るべきところは、安全、安心、清潔ということだと思います。私たちはサウナ事業者として、悲惨なことが絶対起きないように安全管理を徹底していく。」
プライベート空間であると同時に、万が一の場合、人の目が届きにくい個室サウナ。急拡大した業種だけに、利用者を守る新たな仕組みづくりが求められます。