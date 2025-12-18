18日午前、酒田市の市街地でクマの目撃情報が相次ぎ登校中の小学生らが50メートルほどの距離でクマと遭遇しました。市は警察や猟友会などと対応に当たっています。



市危機管理課によりますとクマ1頭が午前5時ごろ酒田市船場町一丁目で、午前5時47分には日和山公園を挟んだ南新町一丁目でも目撃されました。その後、クマは1キロほど北側の松陵小学校付近で複数回目撃され近くの松林に入って行ったと見られています。被害はありませんでした。





目撃した児童は（クマはどの辺で見た？）「光陵高校のあたりで見ました。」（どのくらい離れて見た？）「50メートルくらい」（クマはどのくらいの大きさ？）「1メートル以上あった」その後、クマは午前9時半ごろ北千日堂前にある特別養護老人ホーム「かたばみ荘」の近くで目撃された後、行方が分からなくなりました。警察が警戒に当たるとともに県警のヘリで上空からも捜索しました。現場周辺は小中学校や高校、体育施設などが点在しているエリアで各学校の児童生徒は授業終了後スクールバスや迎えに来た保護者と共に下校しました。19日の登校も、保護者らの車などで送迎が行われる予定です。また、午後1時ごろには酒田市の中心商店街にある中央公園付近でクマを目撃したという人から本町交番に届け出がありました。酒田市では、11月13日に立ち上げた「クマ出没対応対策本部」を継続したままで12月下旬に入ってもクマ出没が続く異例の事態となっています。