È¾À¤µª¤ò·Ð¤ÆÉü³è¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤Ï¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤Î¸µÁÄ¡Ê¶âß·À¿¡¿±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡1970Ç¯Âå¡¢ÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¦75¡Á76Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î50Ç¯¸å¤ò¡¢¼ç±é¤ÎÃæÂ¼²í½Ó¤¬¼«¤é´ÆÆÄ¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿±Ç²è¡Ö¸Þ½½Ç¯ÌÜ¤Î²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹¡×¤¬¡¢1·î9Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²èÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤ò¹¹¿· Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡È20Ç¯¼þ´ü¡É¤ÎË¡Â§
¡¡»°Î®Âç³ØÀ¸¤Î¥«¡¼¥¹¥±¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤È¥ª¥á¥À¡ÊÅÄÃæ·ò¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥¹¥±¤Î¸Î¶¿¤ÎÀèÇÚ¡¦¥°¥ºÏ»¡Ê½©ÌîÂçºî¡Ë¤Î3¿Í¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÊÉ¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤¿¤ê¡¢ÀÚ¤Ê¤µ¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÌÏÍÍ¤¬»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤¿¤Á¤¬¤¿¤à¤í¤¹¤ëÅìµþ¡¦µÈ¾Í»û¤È°æ¤ÎÆ¬¸ø±à¼þÊÕ¤Ï¡¢ÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤¹¤ë¼ã¼Ô¤ÎÆ´¤ì¤ÎÄ®¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½»¤ß¤À¤·¤¿¿Í¡¹¤âÂ¿¤¤¡£¸À¤ï¤Ð¡ÈÀ»ÃÏ½äÎé¡É¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÎµÈ¾Í»û¤ÎÈË±É¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î½ªÎ»¸å¤â¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹ ½½Ç¯ÌÜ¤ÎºÆ²ñ¡×¡Ê85Ç¯¡Ë¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹ Æó½½Ç¯ÌÜ¤ÎÁªÂò¡×¡Ê95Ç¯¡Ë¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹30Ç¯SP »°½½Ç¯ÌÜ¤Î±¿Ì¿¡×¡Ê2003Ç¯¡Ë¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£¸÷Àµ´ÆÆÄ¤¬2012Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥á¥¤¥óµÓËÜ²È¤Î³ùÅÄÉÒÉ×¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¤³¤È¤òºÇ¤â½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÂ¼²í½Ó¤ò´ÆÆÄ¤Ë»ØÌ¾¡£ÃæÂ¼¤â¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¼«¿È½é´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ºÇ¿·ºî¤Ç¤Ï¥«¡¼¥¹¥±¤¬¾®¤µ¤ÊÄ®¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥ª¥á¥À¤ÏÄ»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Î»ÔÄ¹¤Ç¼¡´üÃÎ»öÁª¤Î½ÐÇÏ¤ò¹µ¤¨¤¿¾õÂÖ¡¢¥°¥ºÏ»¤ÏºÊ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²ð¸î»ÜÀß¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î3¿Í¤Ë¡¢30Ç¯ÌÜ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¤È¤¤ËÉÂ»à¤·¤¿¡¢¥«¡¼¥¹¥±¤ÎÎø¿Í¡¦ÍÎ»Ò¡Ê¶âÂôÊË¡Ë¤Î»×¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤°·Á¤Ç¡¢¥ª¥á¥À¤ÎËå¡¦¿¿µÝ¡Ê²¬ÅÄÆà¡¹¡Ë¤¬Êª¸ì¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£
¡¡¼ã¤¤¹©°÷¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¥«¡¼¥¹¥±¡£»à¤ó¤ÀÊì¿Æ¤ÈÊë¤é¤·¤¿¿À³Úºä¤Î¼Â²È¤Ë¿ÍÀ¸¤ÎºÇ´ü¤ÏÌá¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¤¡¢Ä»¼è¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤¤«Çº¤à¥ª¥á¥À¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¼ã¤¤½÷À¤Ë¤è¤í¤á¤¯¡¢ñ¨¡¹¤È¤·¤¿Ï·¸å¤òÁ÷¤ë¥°¥ºÏ»¡£70Âå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÀÎ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Èº¬¤Ã¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤3¿Í¤Î¡¢¿ÍÀ¸¤Î½ª¤ï¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤¿Í§¾ð¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËÍÎ»Ò¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¡¢ÀÎ¤ÎºîÉÊ¤«¤é¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬¤«¤Ê¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢70Ç¯Âå¤ÎÀÄ½Õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ°ú¤¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ï·¶¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿Èà¤é¤¬¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Ç¤Ä¤Å¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤ï¤¤¤À¡£
¡¡±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¤ÎÇ¯Îð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯ºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢±Ç²è¤À¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥í¡¼¥É¡¦¥ë¥ë¡¼¥·¥å´ÆÆÄ¡¢¥¢¥Ì¡¼¥¯¡¦¥¨¡¼¥á¤È¥¸¥ã¥ó=¥ë¥¤¡¦¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥Ë¥ã¥ó¤¬¼ç±é¤·¤¿¡ÖÃË¤È½÷¡×¤¬¤¢¤ë¡£1966Ç¯¤ÎÂè1ºî¤Ç¥«¡¼¥ì¡¼¥µ¡¼¤È±Ç²è¤Î¥¹¥¯¥ê¥×¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃË½÷¤Î¡¢20Ç¯¸å¤òÉÁ¤¯¡ÖÃË¤È½÷¶¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤Æµ²±¤ò¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃËÀ¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Ë¬¤Í¤ë52Ç¯¸å¤Î¡ÖÃË¤È½÷¡¡¿ÍÀ¸ºÇÎÉ¤ÎÆü¡¹¡×¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÈ¾À¤µª¤Ë¤ï¤¿¤ëÆó¿Í¤Î¿ÍÀ¸ÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·ÆüËÜ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö¤Õ¤¾¤í¤¤¤ÎÎÓ¸é¤¿¤Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬Á´4¥·¥ê¡¼¥º¤Ç14Ç¯¡Ê1983¡Á1997Ç¯¡Ë¡¢¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ò´Þ¤á¤Æ21Ç¯¡Ê1981¡Á2002Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ºÇ¿·±Ç²è¤Þ¤Ç38Ç¯¡Ê1986¡Á2024Ç¯¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¦¤È¡¢Æ±°ì¥¥ã¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÎÎ¹:¤¬¤¤¤«¤Ë¤Þ¤ì¤Ê¥í¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£º£²ó¤Î±Ç²è¤ÇºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¶âß·À¿¡¿±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡º£Ç¯¡¢À¤¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡Ö¹ñÊõ¡×¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²èÎòÂå¶½¹Ô¼ýÆþ1°Ì¤ò¹¹¿· Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡È20Ç¯¼þ´ü¡É¤ÎË¡Â§¡Ä¤Ç¤Ï¡¢Æ±ºî¤ò¤á¤°¤ë¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£