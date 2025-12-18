国内外にリゾート施設を展開する「星野リゾート」が手掛ける温泉旅館が来年の秋、山形市の蔵王温泉に県内で初めて開業します。星野佳路代表が18日、蔵王の魅力や事業展開について語りました。



星野リゾートは、国内外でその土地の景観を生かした温泉施設やホテルなど74の施設を展開しています。

星野リゾートは18日、仙台市で山形県を含む東北地方での事業展開について発表しました。

現在、星野リゾートが全国で展開しているブランドのひとつが「界」です。その土地の文化を伝えるアクティビティーや料理が魅力の温泉旅館で、来年秋に山形市の蔵王温泉に「界 蔵王」が開業する予定です。





担当者「おなじみの蔵王のシンボルお釜。お釜をイメージしたジャグジー風呂がルーフトップに出来ます。遮るものがないため蔵王連峰を一望。大浴場では温泉濃度の違う浴槽を3つ供えます」宿泊施設「界」は、現在、全国に23施設あり、東北地方では青森県の津軽、宮城県の秋保に続き蔵王が3か所目になります。中川悠アナウンサー「事業が進む中でどのように蔵王の強味を考えていますか？」星野リゾート星野佳路代表「蔵王のスキー場も東北の各観光地もインバウンドにしても国内需要にしてもその場所だけに来てもらうのは十分な強さが無い。周遊のルートを作るのが大事。『界秋保』や青森もあるし我々が運営している施設だけではなく地域の方々と一緒になって滞在する魅力と蔵王だけではなく山形のほかの場所に行けるようなプロモーションを展開したい」「界 蔵王」が開業する場所は、蔵王温泉街でおととし営業終了した「ZAOセンタープラザ」の跡地です。星野リゾートによりますと、建設工事はことし4月に始まり、順調に進んでいるということです。星野代表は自身が長野県出身で現在も年間80日ほどスキーをしていると明かした上で、山形の魅力や展開について語りました。星野リゾート星野佳路代表「山形に行くと5月6月は月山で滑っている。スキーヤーの人たちを山寺に連れていくとすごく喜ばれる。サクランボ狩りもすごく喜ばれる。セットにしていくことが山形観光、周辺の観光には大事だと思う。温泉だけではなく」今後、蔵王については温泉地と周辺の魅力をセットにして情報を発信していきたいとしています。