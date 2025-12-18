ラディウスは、radius ONLINE SHOP限定で「ラディウス福袋2026」を1月7日10時より数量限定で販売する。なくなり次第終了。

2022年からスタートした福袋企画で、2026年は“猫イヤフォン”として話題の人気製品「NEKO true wireless earphones HP-C28BT」に、限定特典を付けた特別な福袋が登場する。

価格は8,822円で、特典としてロゴ入りのオリジナル「お出かけポーチ」を同梱。猫イヤフォンがぴったり入るサイズで、眠っている姿が見えるよう前面にクリア素材を採用し、バッグなどに取り付けられるカラビナも備える。

このほか、ラディウスの「W(ドブルベ)シリーズ」や重低音特化の「VOLTシリーズ」などのハイグレードなイヤフォンとDACを詰め合わせた福袋、USB-C搭載スマートフォンで有線／ワイヤレスの両方でハイレゾ高音質を楽しめるセットなど、多彩なラインナップを用意する。

主なラインナップ

【限定5袋】ラディウスの極み！W・VOLT・DACが全部入った究極のオールスター福袋 120,000円

「W(ドブルベ)シリーズ」や「VOLTシリーズ」のイヤフォンをはじめ、完全ワイヤレス骨伝導イヤフォン、ポータブルDACアンプなど、複数カテゴリの人気製品を詰め合わせた福袋。

【限定10袋】スマホでハイレゾ聴いちゃおう！DACアンプ＆ハイレゾ重低音イヤフォン＆TWSセット 20,000円

USB-C搭載スマートフォンでハイレゾ音源を楽しめるポータブルDACアンプに、ハイレゾ対応VOLTシリーズ有線イヤフォン、LDACコーデック対応の完全ワイヤレスイヤフォンを組み合わせたセット。