ことしも残すところ2週間を切りました。いまが1年の労をねぎらう忘年会シーズン真っ只中！コロナ禍を経て生活スタイルが多様化する中、忘年会への意識について取材しました。



番組では視聴者の皆さんにYBCアプリでアンケートを実施、忘年会に「参加したい」か「参加したくない」か聞きました。1041人の方から回答がありました。

回答した方を年代別でみると、最も多かったのが60代で全体の4割弱、次いで50代、40代と続き、30代が7％、20代は1％ほどの割合でした。

忘年会への参加について、「参加したい」が523人、「参加したくない」は518人で拮抗し、「参加したい」がわずかに上回りました。男女別に見ると、男性は半数以上が「参加したい」と回答したのに対し、女性は半数以上が「参加したくない」と回答しています。





皆さんから寄せられた声を見てみます。「参加したい」と回答した山形市の20代男性は「他の社員と親睦を深める良い機会になるから」。庄内町の30代女性は「忘年会に出ることでコミュニケーションを取れるから」と回答。また、「参加したい」と回答しながらも、米沢市50代男性からは「コロナ禍以来の忘年会復活の兆しはあるがハラスメント絡みで上司が及び腰」。上山市の60代男性からも「年下の後輩には気を遣う。お酒を飲む・飲まない参加者本人の自由選択でいい」などと、部下や後輩への配慮との板挟みになる年長者の悩みも聞かれました。一方、「参加したくない」と回答した方からは。鶴岡市の20代女性は「インフルエンザ、コロナがまた流行っているので予定しない」と感染症を気にする声、米沢市の30代男性は「仕事を終えてまで会社の人の顔は見たくない」、山形市の40代女性「苦手な人がいるので無理して参加したくない」などの声が聞かれました。このほか、アルコールや酔っ払った人への苦手意識から「参加したくない」との声も多くありました。参加したい・20代「参加しなきゃいけないという雰囲気は苦手ではあるけど行ったら行ったで楽しいのでいいなと思う」参加したい・20代「会社の忘年会には行った。コミュニケーションだったりいろいろあるのでそういうのは必要かな」40代「若い子が気が向かなくて行きたくない気持ちもわかるし仲がいい人どうし集まったら楽しく盛り上がれるのもわかるので希望制でやるのが一番みんなが幸せかな」中には、こんな人も。20代「どっちでもいい。“来てよ”と言われたら行くけど来てと言われなくて“あるんだ”って言われたら行かない」「一番の理由は趣味の時間がほしい」また、忘年会といえば夜に仕事仲間や友達どうしで集まって、というイメージがありますが、「参加したくない」と答えた山形市の50代女性からは「夜に出歩くのが億劫」、一方、「参加したい」と答えた米沢市30代男性からも「日をまたいでダラダラと飲むのは嫌なので早めに帰る」と時間帯を気にする声が聞かれました。これまでご紹介したように皆さん忘年会に対してさまざまな思いを持っています。山形市内で話を聞いてみても、忘年会それ自体に反対ではないけれど、個人の時間を大切にしたいという考え方は、かなり浸透している印象でした。