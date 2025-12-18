「オリコン週間ＢＯＯＫランキング」が１８日までに発表され、俳優・志尊淳の７年ぶりとなる写真集「志尊淳アニバーサリー写真集『ｆｉｎａｌ』通常版」（マガジンハウス）が、ジャンル別「写真集」で自身初の１位を獲得した。

週間売上１・７万部を記録した本作は、今年３０歳を迎えた志尊が「ファンを喜ばせる一年にしたい」という想いから制作がスタートしたもので、撮影は自身も出演したＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「グラスハート」の監督を務めた柿本ケンサク氏が担当し、東京、ソウル、ミラノ、バリの４都市を舞台に約１年をかけて撮影が行われた。公私ともに親交のある関係だからこそ引き出された自然体の表情や空気感が余すことなく収録されている。志尊は「最高な写真集ができたと思います。きっとこれがラスト写真集です。楽しみにしていてください」とコメントした。

同ランキングの４位にも志尊の「志尊淳アニバーサリー写真集『ｆｉｎａｌ』初回限定版」がランクイン。志尊淳の写真集がＴＯＰ５に２作ランクインした。

◆１２月２２日付オリコン週間ＢＯＯＫランキングジャンル別「写真集」ＴＯＰ３（調査期間・２０２５年１２月８日〜１２月１４日、オリコン調べ）

▽１位 「志尊淳アニバーサリー写真集『ｆｉｎａｌ』通常版」（志尊淳、マガジンハウス）

▽２位 「本郷柚巴 ３ｒｄ写真集 いつのまに、」（撮影・菊池泰久、著・本郷柚巴、講談社）

▽３位 「杢代和人＆長野凌大 ｐｕｚｚｅｌ」（ワン・パブリッシング）

◆１２月２２日付オリコン「本」ランキング（調査期間・２０２５年１２月８日〜１２月１４日、オリコン調べ）

▽ＢＯＯＫ１位 「成瀬は都を駆け抜ける」（宮島未奈 新潮社）

▽コミック１位 「ワールドトリガー ２９」（華原大介 集英社）

▽文庫１位 「三河雑兵心得 １７ 関ケ原仁義 下」（井原忠政 双葉社）